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01 nov 2026 Actualizado 23:21

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Los XXX Juegos Interescuelas de Cadetes 2026 se despidieron de Cartagena

En una ceremonia realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en Cartagena, se llevó a cabo la clausura de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

En una ceremonia realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en Cartagena, se llevó a cabo la clausura de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

En una ceremonia realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en Cartagena, se llevó a cabo la clausura de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

En una ceremonia realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en Cartagena, se llevó a cabo la clausura de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
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El acto fue presidido por el Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, Comandante de la Armada Nacional, en compañía del Mayor General Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y los directores de las cuatro escuelas participantes, quienes exaltaron el esfuerzo y la disciplina demostrados durante las justas.

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Durante una semana, más de 700 deportistas compitieron en 12 disciplinas. La Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” (ESMIC) ocupó el primer lugar de esta edición, seguida por la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), en el segundo puesto; la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” (ECSAN), en el tercero; y la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” en el cuarto (EMAVI).

Durante la ceremonia de clausura se entregó el trofeo itinerante a la ESMIC, institución que lo custodiará hasta la próxima edición, prevista dentro de dos años en la ECSAN, en Bogotá.

La Armada Nacional, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, promueve el deporte como parte de la formación integral de los futuros Oficiales, fortaleciendo el carácter de los hombres y mujeres que se preparan para servir al país protegiendo el azul de la bandera.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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