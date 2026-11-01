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01 nov 2026 Actualizado 12:57

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La terminal de regasificación de Cartagena restableció su capacidad

SPEC LNG recuperó su capacidad disponible de 533 millones de pies cúbicos por día, después de concluir los trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de regasificación

SPEC LNG

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LaSociedad PortuariaEl Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informó que, a partir de las 10:00 p.m. del sábado, la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) opera nuevamente con una capacidad disponible de 533 Mpcd.

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Los trabajos correctivos realizados en uno de los cuatro trenes de regasificación concluyeron antes del plazo inicialmente estimado, después de efectuarse las verificaciones técnicas y operativas requeridas para su retorno al servicio. Durante la intervención, la terminal mantuvo disponible una capacidad máxima de 400 Mpcd.

SPEC LNG agradece el acompañamiento permanente del Ministerio de Minas y Energía, el CNO Gas, los usuarios de la terminal y los demás agentes del sector durante la ejecución de los trabajos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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