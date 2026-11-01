La terminal de regasificación de Cartagena restableció su capacidad

LaSociedad PortuariaEl Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informó que, a partir de las 10:00 p.m. del sábado, la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) opera nuevamente con una capacidad disponible de 533 Mpcd.

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Los trabajos correctivos realizados en uno de los cuatro trenes de regasificación concluyeron antes del plazo inicialmente estimado, después de efectuarse las verificaciones técnicas y operativas requeridas para su retorno al servicio. Durante la intervención, la terminal mantuvo disponible una capacidad máxima de 400 Mpcd.

SPEC LNG agradece el acompañamiento permanente del Ministerio de Minas y Energía, el CNO Gas, los usuarios de la terminal y los demás agentes del sector durante la ejecución de los trabajos.