La Catedral de Magangué es declarada patrimonio cultural de Bolívar

Dos símbolos de la historia y la identidad cultural de Bolívar recibieron importantes reconocimientos. La Catedral Nuestra Señora de la Candelaria de Magangué fue declarada Bien de Interés Cultural del ámbito departamental y el Bullerengue dio un paso fundamental hacia su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolívar.

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Las decisiones fueron adoptadas durante la primera sesión del nuevo Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, instalado formalmente por la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), con el propósito de fortalecer la protección de los bienes materiales y la salvaguardia de las tradiciones culturales del departamento.

La jornada representó un avance en el reconocimiento de dos expresiones fundamentales de la memoria bolivarense: por un lado, uno de los templos religiosos más representativos de Magangué y, por otro, una de las manifestaciones culturales más representativas de nuestro departamento, que ha pasado de generación en generación gracias a las comunidades que mantienen vivo el bullerengue.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de estos reconocimientos para la identidad del departamento:

“Hoy reconocemos dos grandes expresiones de lo que somos como bolivarenses. La Catedral de Magangué representa nuestra historia, nuestra fe y nuestras tradiciones, mientras que el Bullerengue es la voz de nuestras comunidades, de nuestras cantadoras y de quienes han mantenido viva esta tradición durante generaciones. Reconocer su valor es también asumir el compromiso de protegerlas y salvaguardarlas para que las futuras generaciones puedan disfrutarlas y sentirse orgullosas de ellas”.

Símbolo de historia y tradición

La Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, uno de los lugares más emblemáticos de Magangué, fue declarada Bien de Interés Cultural del ámbito departamental, en reconocimiento a su valor arquitectónico, histórico, religioso y cultural. Durante generaciones, este templo ha sido escenario de celebraciones religiosas y encuentros comunitarios que forman parte de la memoria colectiva de los magangueleños.

Además, el reconocimiento departamental constituye un paso importante para avanzar hacia un eventual proceso de declaratoria como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

El Bullerengue, una tradición que sigue viva

El segundo reconocimiento fue para el Bullerengue, una manifestación cultural que combina canto, música, danza y tradición oral, y que constituye una de las expresiones más representativas de la herencia afrocolombiana en Bolívar.

Durante la sesión, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural aprobó su postulación para ingresar a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento, luego de estudiar el expediente presentado por la Corporación Buen Vivir, organización que ha trabajado durante varios años por la preservación y el reconocimiento de esta tradición en María La Baja.

Con la aprobación de la postulación comienza una nueva etapa para su protección. La Corporación Buen Vivir tendrá que formular, de manera participativa y junto a las comunidades portadoras de la tradición, un Plan Especial de Salvaguardia.

Este documento deberá establecer las acciones necesarias para proteger el bullerengue, fortalecer su transmisión a las nuevas generaciones y garantizar su permanencia en el tiempo.

Una vez elaborado, el plan deberá ser presentado nuevamente ante el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural para continuar el proceso de inclusión de esta manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento.

La directora general de ICULTUR, Vaneza Daguer Tamayo, resaltó el significado de las decisiones adoptadas:

“El patrimonio no está solamente en nuestros monumentos y edificaciones históricas, también está en la música, en las voces de nuestras cantadoras y en los saberes que se transmiten de generación en generación. Hoy damos un paso muy importante para proteger tanto la Catedral de Magangué como el Bullerengue. Son dos expresiones distintas, pero igualmente valiosas para entender nuestra identidad y la riqueza cultural de Bolívar”.

Además de los reconocimientos a la Catedral de Magangué y al bullerengue, la jornada marcó la instalación formal del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural para un periodo de dos años, conforme a lo establecido en el Decreto Departamental 293 de 2021, que reglamenta su funcionamiento.

El Consejo reúne a representantes de instituciones públicas, universidades, academias de historia, organizaciones culturales, expertos en patrimonio y delegados de comunidades afrodescendientes e indígenas, entre otros sectores.

Con este espacio de participación, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR) buscan fortalecer la conservación de los bienes históricos y la salvaguardia de las tradiciones culturales que hacen parte de la identidad de los bolivarenses.

La declaratoria de la Catedral de Magangué y el avance en el reconocimiento del bullerengue representan dos pasos importantes en este propósito, reafirmando que la historia de Bolívar se conserva tanto en sus edificaciones como en las expresiones vivas de sus comunidades.