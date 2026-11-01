Karol G, Paris Hilton y Kim Kardashian: los disfraces de Halloween de las celebridades en 2026

Halloween volvió a convertirse en una oportunidad para que las celebridades sorprendieran con sus disfraces. Desde recreaciones de íconos de la música hasta personajes de películas y series, varias figuras del entretenimiento compartieron sus propuestas para la celebración de 2026.

Entre los atuendos destacados está el de Karol G, quien se transformó en Emily, la protagonista de la película animada ‘El cadáver de la novia’, de Tim Burton. La cantante colombiana recreó la apariencia característica del personaje con un vestido de novia en tonos azules y una estética gótica.

Por su parte, Paris Hilton volvió a rendir homenaje a Britney Spears, una tradición que mantiene por cuarto Halloween consecutivo. Esta vez recreó el vestuario que la princesa del pop utilizó durante su presentación de ‘I’m a Slave 4 U’ en los premios MTV Video Music Awards de 2001. Además, compartió otro disfraz inspirado en la princesa Bella, de ‘La bella y la bestia’, junto a su familia.

Otra de las propuestas que llamó la atención fue la de Kim Kardashian, quien se disfrazó de su hija North West. La empresaria utilizó una peluca turquesa, uñas largas y ropa de estilo gótico para recrear su apariencia. Mientras tanto, North se caracterizó como Natalie Nunn, estrella del programa ‘Bad Girls Club’, con una prótesis en el mentón y un collar con la palabra ‘Baddies’. La propia Natalie Nunn también se disfrazó de North West, completando este particular intercambio de personajes.

La música también estuvo presente en otros disfraces. Keke Palmer y su hijo Leo recrearon a Michael y Janet Jackson en el videoclip de ‘Scream’, mientras que GloRilla rindió homenaje a Ciara con una recreación de la portada de su sencillo ‘Goodies’. Umi, por su parte, recordó la icónica fotografía de Janet Jackson para la portada de la revista Rolling Stone en 1993.

Entre las demás celebridades que se sumaron a la celebración estuvieron Cyndi Lauper, como Úrsula; Chloe Bailey, como Meg Griffin; Lizzo, quien eligió personajes del anime ‘Dandadan’ y también rindió homenaje a Dolly Parton; y Tate McRae, quien se transformó en Gatúbela.

También destacaron los disfraces de Justin y Hailey Bieber, quienes eligieron una temática de ángel y demonio, y los integrantes de KATSEYE, que representaron personajes del universo de DC Comics.

La recopilación de Billboard muestra cómo las celebridades combinaron nostalgia, cultura pop y referencias a momentos recientes para celebrar Halloween, una fecha en la que los disfraces se convierten también en una forma de rendir homenaje a sus referentes.