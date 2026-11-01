El salto se tomó el malecón más hermoso del mundo en el amanecer cartagenero

Tras su inauguración oficial hace menos de 24 horas, con la honorable presencia del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella; el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, además de los diversos invitados que fueron testigos, los dos primeros kilómetros del Gran Malecón del Mar, “el más bello del mundo”, ya cautivan a deportistas y a todos aquellos que ahora disfrutan de su imponente vista y variada oferta para locales y turistas.

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Esta vez, desde tempranas horas del sábado 31 de octubre, el espacio fue para el disfrute del deporte y, a su vez, testigo de toda la energía de quienes integran el Club de Salto, una práctica que cada vez suma mayores seguidores y que contó con las olas y la brisa del Mar Caribe como testigos desde el Gran Malecón del Mar.

Durante el fin de semana, además de estar disponible para disfrute del deporte, la recreación, caminar o simplemente interactuar con la belleza misma del espacio, también habrá una agenda especial dedica a las mascotas, a través de la Umata Cartagena.

La invitación es asistir en familia o con los amigos y disfrutar del espacio con cultura ciudadana y civismo.

Sobre el Gran Malecón del Mar

Cabe destacar que esta primera fase conecta Playa Azul en La Boquilla con el Parque Lineal de Crespo, representando una inversión aproximada de $140.000 millones. El nuevo corredor está concebido para integrar la Zona Norte con Crespo, fomentar la movilidad sostenible y ofrecer espacios de calidad para cartageneros y visitantes, en una apuesta por consolidar una ciudad que vuelve su mirada al mar y amplía sus escenarios de encuentro.

Los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar incorporan infraestructura pensada para facilitar el acceso, promover hábitos saludables y mejorar la experiencia de quienes recorran este sector de la ciudad.

Entre los espacios habilitados se encuentran un sendero peatonal, una ciclorruta, tres chiringuitos comerciales, tres módulos de baños públicos y una zona de calistenia. También se dispone de un parque para mascotas y más de 12.500 metros cuadrados de zonas verdes, que contribuyen al mejoramiento paisajístico, la recuperación ambiental y la creación de áreas de sombra y permanencia.

En Playa Azul, el proyecto cuenta con 180 cupos de parqueadero, que facilitarán el acceso y contribuirán a organizar la llegada de los usuarios. La intervención también incluye mobiliario urbano y señalética para orientar los recorridos y favorecer la comodidad y accesibilidad.

Además cuenta con una zona de primeros auxilios para brindar atención básica ante eventuales emergencias.

El Gran Malecón del Mar representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento turístico de Cartagena, diversificar las experiencias que ofrece el destino y conectar el disfrute del paisaje con actividades deportivas, recreativas y comerciales.

Como parte de esta primera fase, la Secretaría de Turismo operará un Centro de Atención al Turista (CAT), donde residentes y visitantes podrán recibir información, orientación y atención turística para conocer y disfrutar los atractivos de la ciudad.