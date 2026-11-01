Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena rechaza señalamientos en contra de la institución

A través de un comunicado a la opinión pública y a la ciudadanía de Cartagena, los bomberos y servidores públicos de carrera del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, rechazan lo que ellos llaman una campaña de desprestigio de señalamientos infundados supuestamente desde junta directiva del sindicato ASDEBERBOL, en contra de la institución.

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​Ante los recientes pronunciamientos consideran aclarar que detrás de los señalamientos habría intereses personales y retaliación por procesos disciplinarios.

Señalan que es reprochable que se utilicen los espacios gremiales y las legítimas preocupaciones operativas del servicio para encubrir situaciones de carácter estrictamente individual y disciplinario, buscando presionar a las autoridades y desviar la atención de los antecedentes administrativos.

​Con esto, los bomberos de base rechazan que se enlode el nombre de una institución que está al servicio de la comunidad.

​Hacen un llamado respetuoso a la ciudadanía para que no se deje confundir por declaraciones sesgadas que solo buscan generar caos, y reiteran su compromiso inquebrantable de seguir trabajando las 24 horas del día por la seguridad de Cartagena.