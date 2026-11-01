Cuerpo de Bomberos de Cartagena controló incendio en el Centro Comercial San Felipe

En la operación se coordinó la verificación de los pisos segundo y tercero, así como de la terraza del establecimiento.

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Durante la inspección se identificaron puntos de afectación en los locales 230 y 231, ubicados en el tercer piso, y en el extractor de la trampa de grasa de la cocina de un establecimiento, situado en la terraza del centro comercial.

Los bomberos realizaron un ataque directo con línea de mano, utilizando el sistema contra incendios del establecimiento. Posteriormente, verificaron los puntos calientes y confirmaron el control total del incendio.

La prevención: una responsabilidad de todos

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena hace un llamado a comerciantes, administradores y propietarios de establecimientos para que mantengan una vigilancia permanente sobre las condiciones de seguridad de sus negocios, especialmente en cocinas, sistemas eléctricos, extractores y trampas de grasa, donde la acumulación de residuos combustibles puede favorecer la ocurrencia de incendios.

La institución bomberil continúa fortaleciendo sus programas de prevención mediante jornadas de capacitación dirigidas a tenderos y comerciantes, con el propósito de promover prácticas seguras, identificar riesgos y brindar herramientas para actuar oportunamente ante una emergencia.

*Recomendaciones de seguridad para comerciantes:*

• Realizar limpieza periódica de campanas extractoras, ductos y trampas de grasa para evitar la acumulación de residuos inflamables.

• ⁠Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, los equipos de cocina y sus conexiones.

• ⁠Mantener despejadas las rutas de evacuación y los accesos a los equipos contra incendios.

• ⁠Verificar que los extintores estén disponibles, señalizados, vigentes y sean adecuados para los riesgos del establecimiento.

• ⁠Capacitar al personal en prevención de incendios, evacuación y respuesta inicial segura.

• ⁠Ante la presencia de humo, fuego u olor a quemado, activar de inmediato los protocolos de emergencia y comunicarse con la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena.

La prevención es fundamental para proteger la vida, los establecimientos comerciales y el patrimonio de los cartageneros.