Cuerpo de Bomberos atendió emergencia por fuga de gas en restaurante del barrio El Prado

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió, este sábado, una emergencia por explosión e incendio, presuntamente, originada por una fuga de gas licuado de petróleo (GLP), en un restaurante ubicado en el barrio El Prado, en la dirección reportada como #29D-22.

Las labores también contaron con el apoyo de la Defensa Civil, que dispuso asistencia en ambulancia, y de la Policía Nacional, encargada de apoyar el aseguramiento del área.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia se habría producido tras una fuga de gas asociada a la manipulación del sistema. La situación desencadenó una explosión y un incendio que ocasionaron daños materiales en el cielo raso, las vitrinas comerciales y los ventiladores del establecimiento.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED), se atendieron cuatro pacientes en el sitio de la emergencia.

En el lugar fueron atendidas dos mujeres, quienes presentaron crisis hipertensiva y laceraciones menores, sin gravedad.

Otros dos pacientes fueron trasladados al Hospital Universitario del Caribe por quemaduras. Se trata de una mujer, de 25 años, quien presenta quemaduras de primer y segundo grado que comprometen el 27 % de su superficie corporal.

Adicionalmente, un hombre, de 29 años, presenta quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado que comprometen el 36 % de su superficie corporal.

Los bomberos realizaron maniobras para controlar y extinguir las llamas, suspendieron el suministro de gas y el servicio eléctrico como medidas preventivas, y retiraron de manera segura cuatro cilindros de gas de 100 libras que se encontraban en el interior del establecimiento, con el propósito de reducir el riesgo de una nueva emergencia.

Bomberos atiende, pero la prevención es responsabilidad de todos

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, reiteró que la institución permanece activa las 24 horas del día, los siete días de la semana, para responder a las emergencias que se presentan en la ciudad. Sin embargo, insistió en que la seguridad también depende de las acciones responsables de ciudadanos, comerciantes y empresas encargadas de la instalación, revisión y mantenimiento de los sistemas de gas.

“Estamos preparados y disponibles para atender las emergencias, pero necesitamos que la ciudadanía también ponga de su parte. La manipulación de los sistemas de gas debe realizarse con todas las medidas de seguridad y por personal competente. Un descuido puede poner en riesgo la vida de trabajadores, clientes, vecinos y de quienes acuden a atender la emergencia”, es el mensaje institucional.

El Cuerpo Oficial de Bomberos hace un llamado a los establecimientos comerciales, especialmente restaurantes y negocios que utilizan gas combustible, para que revisen periódicamente sus instalaciones, verifiquen las conexiones y válvulas, mantengan los cilindros en condiciones seguras y eviten cualquier intervención improvisada.

Ante un olor persistente a gas, se recomienda no accionar interruptores eléctricos, no encender llamas, alejarse del lugar y comunicarse con los organismos de emergencia desde una zona segura.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena continuará trabajando por la protección de la vida, los bienes y el patrimonio de la ciudad, y recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida y la primera herramienta para evitar tragedias.

Línea de emergencias: 119- Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena.