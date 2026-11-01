Consejo de Participación Ciudadana de Bolívar inició la planificación de su agenda 2027

Se aprobó su reglamento interno, fijó la Semana de la Participación Ciudadana en Bolívar y estableció la fecha de su última sesión de 2026

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría del Interior y la Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal, en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, dio inicio a la planificación de su agenda de trabajo para el año 2027.

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La jornada constituyó un espacio de encuentro entre las consejeras y los consejeros para reconocer sus responsabilidades, conocer el marco normativo que rige al organismo y establecer las bases para su funcionamiento.

Uno de los principales resultados de la sesión fue la aprobación del reglamento interno del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, instrumento que establece las pautas para su organización y funcionamiento, el desarrollo de las sesiones y el cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes.

En materia de planeación y promoción de la participación, el Consejo acordó fijar la Semana de la Participación Ciudadana en Bolívar del 23 al 27 de noviembre de 2026, como un espacio para visibilizar la importancia de la participación ciudadana, promover el ejercicio de este derecho y fortalecer el vínculo entre las instituciones y las comunidades.

De igual manera, quedó establecida la fecha de la última sesión del Consejo correspondiente a la vigencia 2026, programada para el viernes 27 de noviembre, con el propósito de dar continuidad a la agenda de trabajo y realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos.

Como parte de la preparación de futuras acciones, la Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal entregó un modelo de plan de trabajo para la vigencia 2027, con el fin de orientar la organización de actividades, la definición de prioridades y la articulación de las iniciativas del Consejo.

Andrés Betancourt, director de Participación Ciudadana, manifestó: “Con estos acuerdos, el Consejo Departamental de Participación Ciudadana de Bolívar, avanzó en la consolidación de sus bases organizativas y en la definición de acciones para fortalecer la participación en el territorio. La aprobación de su reglamento interno, la programación de la semana departamental y la fijación de una nueva sesión constituyeron compromisos concretos para dar continuidad a su labor en el 2027”.

La Gobernación de Bolívar, mediante la Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal, consolida su acompañamiento técnico y la articulación institucional de este espacio, orientado a promover una participación ciudadana organizada, activa y corresponsable en la construcción de iniciativas que respondan a las necesidades de las comunidades del departamento.