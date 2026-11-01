Cero accidentes fatales en la noche de Halloween en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), presenta el balance de los operativos de control realizados durante la noche del 31 de octubre, en el marco de la celebración de Halloween, que dejaron como resultado cero accidentes fatales en las vías de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Más de 70 unidades operativas, en coordinación con la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y la Policía Metropolitana de Cartagena, estuvieron desplegadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad vial, verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir situaciones que pusieran en riesgo la vida de los ciudadanos.

Durante los controles se verificó la documentación de los conductores y vehículos, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto que restringe la circulación con parrillero hombre en determinadas zonas de la ciudad después de las 11:00 p. m. Estas acciones estuvieron orientadas a fortalecer el orden en las vías y promover comportamientos responsables entre los diferentes actores viales.

Como resultado de la jornada, las autoridades impusieron más de 307 comparendos por infracciones a las normas de tránsito e inmovilizaron más de 253 vehículos por conductas contrarias a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

En materia de siniestralidad vial, el balance reportó *cero accidentes fatales* y cuatro siniestros viales con personas lesionadas de carácter leve, sin que se reportaran afectaciones que pusieran en riesgo la vida de los involucrados, según el balance operativo de la jornada.

El director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, José Ricaurte, destacó la importancia de los controles y el trabajo articulado entre las autoridades para acompañar a los cartageneros durante esta celebración.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestras unidades operativas y el trabajo coordinado con las demás autoridades para fortalecer la seguridad vial en Cartagena. Nuestro principal objetivo es proteger la vida de los ciudadanos, prevenir los siniestros viales y garantizar que las celebraciones transcurran con responsabilidad. Seguiremos trabajando en las calles, haciendo cumplir las normas de tránsito y promoviendo una movilidad segura para todos”, afirmó Ricaurte.

La Alcaldía de Cartagena y el DATT reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, portar la documentación requerida, acatar las restricciones de movilidad vigentes y conducir con responsabilidad. La prevención y el compromiso de todos los actores viales son fundamentales para reducir los siniestros y seguir protegiendo la vida en las vías de la ciudad.