Ángeles somos, tradiciones que fortalecen la convivencia

En el marco de las acciones orientadas a preservar las tradiciones culturales y fortalecer los lazos de convivencia ciudadana, la Policía Nacional, mediante un trabajo interinstitucional con la Secretaría del Interior y la Junta de Acción Comunal, realizó el acompañamiento a los habitantes del barrio Nelson Mandela, sector Las Vegas, durante la tradicional celebración de Ángeles Somos o Tintililillo.

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Esta manifestación cultural, que reúne a niños, niñas, jóvenes y adultos alrededor de las costumbres y expresiones propias de la identidad cartagenera, representa una oportunidad para fortalecer la integración familiar, la participación comunitaria y la transmisión de las tradiciones de generación en generación.

Durante esta jornada, la Policía Nacional brindó acompañamiento preventivo y cercano a la comunidad, promoviendo espacios seguros para el disfrute de esta celebración, en la que la cultura, la alegría y la sana convivencia fueron protagonistas.

Como parte de esta jornada de integración, se llevó a cabo la preparación de una olla comunitaria, iniciativa que permitió compartir un espacio de encuentro, diálogo y fraternidad con los habitantes del sector. Esta actividad contribuyó a fortalecer el acercamiento entre la Policía Nacional y la comunidad, reafirmando la presencia institucional y el compromiso de trabajar articuladamente con los líderes sociales por el bienestar y la convivencia ciudadana.

Con estas iniciativas, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de las tradiciones, el acercamiento a las comunidades y el trabajo articulado con las autoridades locales y los líderes sociales, contribuyendo a mantener vivas las expresiones culturales que hacen parte de la identidad de Cartagena.

“Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en los barrios de Cartagena, desarrollando controles permanentes para retirar de las calles armas de fuego que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos. No bajaremos la guardia frente a quienes pretendan afectar la tranquilidad y la convivencia de los cartageneros”, aseguró el intendente Heyder Paolo Arizal de Arco, gestor de Participación Ciudadana.