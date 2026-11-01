Ángeles Somos en San Pedro Mártir y Albornoz con Aguas de Cartagena

Al ritmo de los cantos tradicionales y con el entusiasmo de los más pequeños, Aguas de Cartagena acompañó la celebración de Ángeles Somos en los barrios San Pedro Mártir y Albornoz, participando en las jornadas organizadas por sus respectivas Juntas de Acción Comunal.

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Durante la jornada, niños y líderes comunitarios recorrieron las calles de ambos sectores, visitando las viviendas para recoger alimentos mientras entonaban el tradicional Tintililillo. Posteriormente, en los puntos de encuentro, los asistentes participaron en actividades educativas sobre la cultura del agua y el uso adecuado de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como en rondas infantiles y dinámicas recreativas que permitieron compartir conocimientos y acercar esta tradición a las nuevas generaciones.

La celebración finalizó con el tradicional sancocho, un espacio para compartir alrededor de la mesa y mantener viva una costumbre que simboliza la solidaridad, la unión y el encuentro entre vecinos.

Con su participación en estas actividades, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades, el fortalecimiento de sus organizaciones sociales y la promoción de iniciativas que integran la educación ciudadana con la preservación de las expresiones culturales que hacen parte de la identidad de Cartagena.