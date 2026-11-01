Afinia detecta conexión no autorizada en una pescadería en inmediaciones del mercado de Bazurto de Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, identificó una conexióneléctrica no autorizada en un establecimiento comercial dedicado a la actividad de pescadería, ubicado en inmediaciones del mercado de Bazurto.

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El hallazgo se produjo durante las acciones de inspección que adelanta la compañía como parte de sus estrategias para el control y la reducción de pérdidas de energía.

En el predio, el equipo técnico encontró una acometida conectada directamente a la red de distribución, sin equipo de medición, situaciónque impedía registrar la energía consumida. La energía no registrada asociada a esta conexión fue estimada en 8.316 kWh al mes, conun valor aproximado de $10.311.000.

Una vez comunicada la situación en el establecimiento, se solicitó la reducción de la carga para adelantar la intervención en condiciones seguras.Luego de las gestiones correspondientes, el equipo técnico desconectó el cable conectado directamente a la red de distribución sin equipo de medición.

Afinia señala que las conexiones no autorizadas pueden afectar las condiciones de operación de la infraestructura eléctrica, ocasionar sobrecargas y representar riesgos para las personas, los animales y las instalaciones eléctricas. Asimismo, recuerda que esta conducta constituye el delito de defraudación de fluidos de conformidad con la legislación vigente.

En el marco de estas acciones, la compañía continuará fortaleciendo las inspecciones en establecimientos comerciales, especialmente en sectores como hieleras, pescaderías y clientes de grandes consumos, con el propósito de identificar irregularidades y proteger la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica.

Finalmente, Afinia invitaa los usuarios a hacer un uso legal, seguroy eficiente de la energía, especialmente durante la temporada de mayor demanda asociada al fenómeno de El Niño. La conexión regular al servicio y el uso responsable de la energía son fundamentales para contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico y al bienestar de todos.