Últimos días para postular películas al FICCI 66 con tarifa Early Bird

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) entra en los últimos días de su periodo de inscripción con tarifa temprana para la edición 66. Cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo podrán postular sus obras a través de Festhome con valores Early Bird hasta el 31 de octubre de 2026. Después de esa fecha, la convocatoria continuará abierta hasta el 29 de noviembre.

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«Queremos que más realizadores puedan acercarse al FICCI y encontrar una ruta de participación acorde con el momento de sus proyectos. La tarifa temprana es una oportunidad para anticipar la postulación, pero lo más importante es recordar que la convocatoria sigue abierta a una gran diversidad de formatos, voces y procedencias. El FICCI 66 quiere seguir siendo un punto de encuentro para películas que buscan nuevas audiencias, reconocimiento y conexiones dentro del ecosistema audiovisual», afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Hasta el 31 de octubre, la inscripción tendrá un costo de USD 30 para cortometrajes y USD 60 para largometrajes. A partir del 1 de noviembre, estas tarifas pasarán a USD 35 y USD 70, respectivamente. En el caso de los largometrajes Work in Progress, la tarifa temprana es de USD 10 y posteriormente será de USD 15.

La convocatoria también contempla categorías exentas de tarifa de inscripción —más allá de la tasa de envío de Festhome: Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y Work in Progress – Cortometrajes. Estas rutas amplían las posibilidades de participación para estudiantes, realizadores vinculados con Cartagena y Bolívar, obras procedentes de territorios con menor infraestructura cinematográfica y proyectos colombianos en etapa avanzada de edición.

En total, el FICCI 66 recibe postulaciones para 10 secciones oficiales y la sección adicional Work in Progress. Las películas y proyectos seleccionados podrán acceder a espacios de exhibición, contacto con agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, prensa, coproductores y otros profesionales del sector, además de la programación académica y de industria del Festival.

La edición 66 contempla además una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios, distribuida entre las distintas competencias, secciones y Work in Progress, como parte del reconocimiento a las obras y proyectos seleccionados.

El cierre definitivo de la convocatoria será el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 11:59:59 p. m., hora de Colombia. Las postulaciones deben realizarse a través de Festhome. Las bases completas y el enlace de inscripción están disponibles en los canales oficiales del FICCI.