Tierra Bomba obtuvo el primer lugar en el concurso al Mejor Traje Festivo del Reinado Popular 2026

La tradición, el talento artesanal y la riqueza cultural del Caribe colombiano fueron protagonistas de la Noche de Tradición Festiva, escenario en el que el vestuario que representó al corregimiento de Tierra Bomba, lucido por la candidata Wendy Yolanis Medina Contreras, obtuvo el primer lugar en el concurso al Mejor Traje Festivo del Reinado Popular 2026.

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La creación ganadora, titulada «Cabildo Vivo Itmina Fanti de Bocachica» y diseñada por Sebastián Zúñiga Cabeza, se destacó por la integración armónica de elementos artesanales, materiales orgánicos y referentes culturales que evocan los rituales, cabildos y expresiones tradicionales de las comunidades afrodescendientes. Su propuesta articuló el concepto creativo con elementos propios de la elaboración artesanal, entre ellos la tusa de maíz, los caracoles y las chaquiras de madera, en una composición que exaltó la memoria y la herencia cultural de las comunidades del Caribe. Por este primer lugar, la candidata Wendy Yolanis Medina Contreras recibió un estímulo económico de $7.000.000.

El segundo lugar fue otorgado al vestuario «Diablos Espejos», diseñado por Guillermo Herazo Trespalacios y lucido por la candidata Keila Daniela Marrugo Pereira, representante del barrio Zaragocilla. Por este reconocimiento, la candidata recibió un estímulo económico de $5.000.000. La propuesta rindió homenaje a los Diablos Espejos de Bolívar, una expresión tradicional que hace parte de las manifestaciones culturales del departamento. Su diseño integró elementos artesanales y recursos como palma, cuero, espejos, acrílico y crochet, articulados alrededor de los símbolos y significados de esta tradición.

Por su parte, el tercer lugar lo obtuvo el vestuario «Farota», diseñado por Rafael Palma Arte y Diseño y lucido por la candidata Yalened Rodríguez Arzuza, del barrio Olaya Herrera, sector Rafael Núñez. La candidata recibió un estímulo económico de $3.000.000. Esta creación exaltó la tradición de las Farotas de Talaigua, expresión emblemática de las danzas del Caribe colombiano. La propuesta incorporó elementos característicos de esta manifestación, reinterpretados mediante técnicas de confección artesanal, tejidos, bordados y una composición que evocó su identidad y legado cultural.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, exaltó el talento y el esfuerzo de los diseñadores y hacedores de fiesta detrás de cada una de estas creaciones.

“El concurso del Traje Festivo es una ventana al inmenso talento de nuestros diseñadores, artesanos y comunidades. Felicitamos a los creadores y a las candidatas ganadoras, así como a las comitivas de los barrios representados por estas propuestas que expresan el orgullo y la riqueza cultural de nuestras festividades. Estas creaciones dignifican nuestra memoria y llenan de identidad las celebraciones que nos unen”, afirmó Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, subrayó el impacto de esta modalidad en la salvaguardia del patrimonio inmaterial.

“Cada traje que vemos en escena es el resultado de meses de investigación, dedicación y amor por nuestras tradiciones. A través de estas creaciones reconocemos el trabajo de diseñadores y artesanos que encuentran en el vestuario festivo una oportunidad para investigar, reinterpretar y mantener vivas nuestras manifestaciones culturales. Felicito a las candidatas reconocidas y a sus diseñadores por su talento y compromiso, y a todas las participantes que contribuyeron a exaltar el patrimonio y la identidad de Cartagena y el Caribe colombiano”, expresó Tuñón Vásquez.

Con esta premiación, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) continúa visibilizando el trabajo de los diseñadores, artesanos y creadores locales, y reafirma el valor del vestuario festivo como una expresión de creación artística, memoria colectiva y salvaguardia de las tradiciones que dan identidad a las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.