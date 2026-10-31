Soy Voz, Soy Cultura 2026 en Cartagena y Bolívar

Más de 200 jóvenes, gestores culturales, líderes comunitarios, representantes de la academia y delegados institucionales se dieron cita el pasado 16 de octubre en la I Cumbre Juvenil Distrital y Departamental - Soy Voz, Soy Cultura 2026, una iniciativa liderada por la Fundación Desarrollo Social y Humano ALBENCO y con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para fortalecer la participación juvenil e impulsar propuestas de transformación social desde los territorios.

A través de seis mesas de trabajo — tecnología; identidad e inclusión; economía creativa; bienestar socioemocional; educación; y gobernanza—, los participantes analizaron desafíos y formularon propuestas con alcance distrital, departamental y nacional. Entre las prioridades identificadas se encuentran el fortalecimiento de los espacios públicos, educativos, culturales, deportivos y comunitarios; la ampliación de oportunidades de conectividad, formación y empleabilidad; la promoción de entornos seguros e inclusivos; y el impulso al liderazgo juvenil, el emprendimiento y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

Uno de los principales resultados será la sistematización de las propuestas en un documento técnico que será presentado al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Presidencia de la República, con el propósito de aportar insumos al diálogo institucional y a la formulación de respuestas pertinentes a las necesidades de las juventudes de Cartagena, los municipios de Bolívar y otros territorios del país.

Respaldo institucional a las voces juveniles

La iniciativa recibió comunicaciones institucionales del presidente de la República y de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, en respuesta a las invitaciones extendidas por la Fundación ALBENCO.

Desde la Presidencia de la República se reconoció la importancia de generar espacios de diálogo entre jóvenes, gestores culturales, academia, organizaciones sociales y sector privado para construir propuestas que respondan a las realidades y necesidades de los territorios.

Por su parte, la ministra de Cultura, Paola Holguín, expresó su reconocimiento a la iniciativa y destacó la importancia de escuchar las voces de las juventudes, fortalecer su liderazgo, ampliar las oportunidades de formación y creación e impulsar las industrias culturales como alternativas de desarrollo para el país.

La Cumbre contó con el respaldo de la Gobernación de Bolívar, a través de ICULTUR; la Alcaldía Mayor de Cartagena, mediante la Oficina de Juventudes; la Universidad de San Buenaventura, sede Cartagena; la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD); la Universidad Tecnológica de Bolívar; la Fundación Soy Voz, Soy Cultura; la Cámara de Comercio de Cartagena; Conecta Cartagena y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras entidades aliadas.

Una apuesta por la transformación social

Para Madelin Hernández Coneo, directora ejecutiva de la Fundación ALBENCO, este encuentro representa un paso significativo para consolidar espacios donde las juventudes no sean únicamente escuchadas, sino que tengan un papel activo en la construcción de soluciones para sus comunidades.

«Esta Cumbre nos demuestra que los jóvenes tienen mucho que aportar a la transformación de sus territorios. Nuestro compromiso es seguir abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas, sus propuestas tengan incidencia y sus ideas puedan convertirse en oportunidades reales de desarrollo», destacó Hernández Coneo.

La Fundación agradeció a sus aliados y convocó a nuevas instituciones, empresas y organizaciones a sumarse a esta apuesta para dar continuidad a las propuestas y convertirlas en acciones concretas.

Con Soy Voz, Soy Cultura 2026, ALBENCO reafirma su compromiso con la comunicación para el cambio social, la innovación cultural, el liderazgo juvenil y la construcción de paz, promoviendo la articulación entre comunidades e instituciones para que las voces de las nuevas generaciones contribuyan a definir el presente y el futuro de sus territorios.