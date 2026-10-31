Rooftop Urania by Sophia Hotel, entre el 10% de los restaurantes más populares del mundo

El establecimiento recibió este reconocimiento de Tripadvisor basado en las opiniones y calificaciones de viajeros recopiladas durante 12 meses

Urania, el rooftop del Sophia Hotel, ubicado en la ciudad de Cartagena y operado por OxoHotel Hospitality Management Group, ha sido reconocido en los ‘Travellers Choice Awards 2026’ entre el 10% de los rooftop más populares del mundo. Este prestigioso reconocimiento fue concedido por Tripadvisor, la plataforma de viajes más importante a nivel global.

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El reconocimiento destaca la experiencia que Rooftop Urania ha ofrecido a sus visitantes y el valor de sus comentarios. Para el establecimiento, también representa una oportunidad de agradecer a quienes lo han elegido y han dedicado tiempo a compartir su experiencia.

Desde su reapertura en noviembre de 2023, Urania se ha distinguido por ofrecer un ambiente único inspirado en la mitología griega, donde la terraza, la gastronomía caribeña con fusión internacional, su coctelería de autor y el excelente servicio se han fusionado para brindar una experiencia memorable. A ello se suma su vista exclusiva hacia el Mar Caribe, la bahía de Cartagena, el Santuario de San Pedro Claver y la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, que convierten este espacio en el lugar ideal para disfrutar de un atardecer con un exquisito cóctel o de un brunch en la mañana.

«Este reconocimiento tiene un significado especial porque nace de la voz de nuestros visitantes. Agradecemos a cada persona que nos ha elegido y al equipo que trabaja para hacer de cada visita una experiencia memorable», señaló Susana Ramirez, Gerente General de Sophia Hotel.

Las reseñas y opiniones se recibieron durante un período de 12 meses. De hecho, de los más de 8 millones de perfiles en la plataforma, menos del 1% alcanza este reconocimiento.

Desde 2002, los Travellers Choice Awards exhiben los mejores hoteles y experiencias en múltiples categorías y regiones, según las opiniones y comentarios de millones de viajeros de todo el mundo. A diferencia de los premios tradicionales de la industria, estos galardones son el resultado de datos auténticos de viajeros reales recopilados en un período de 12 meses en Tripadvisor.