Policía de Bolívar acompañó a 714 estudiantes de Villanueva en programa sobre prevención de drogas

Hay lecciones que no se olvidan cuando suena la última campana del colegio. Son aquellas que enseñan a cuidar la vida, reconocer los peligros y elegir el camino correcto. En este municipio bolivarense, 714 estudiantes demostraron que la prevención también se aprende desde la infancia y que los sueños merecen crecer lejos de las drogas.

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La iniciativa fue desarrollada por el Departamento de Policía Bolívar, a través de los grupos de Policía Comunitaria y Antinarcóticos, en la Institución Educativa Moisés Cabezas Junco, donde las aulas se convirtieron en espacios de aprendizaje, reflexión y construcción de proyectos de vida.

Durante un mes, los participantes recibieron un diplomado de 120 horas de intensidad académica, en el marco del Programa Escolarizado FIVE, una estrategia educativa encaminada a fortalecer las habilidades personales y sociales frente a situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

Más allá de las capacitaciones, los uniformados compartieron experiencias y enseñanzas relacionadas con la autoestima, el respeto, la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoviendo herramientas para afrontar los desafíos de la vida cotidiana.

El esfuerzo tuvo su recompensa durante una emotiva ceremonia de clausura, en la que los 714 alumnos recibieron sus respectivos diplomas. Entre sonrisas, aplausos y muestras de satisfacción, quedó reflejado el compromiso de una comunidad educativa que decidió apostarle a la formación integral de sus nuevas generaciones.

“Cada niño que aprende a protegerse, a decir no a las drogas y a tomar buenas decisiones representa una esperanza para nuestra sociedad. Detrás de estos 714 diplomas hay familias, sueños y proyectos de vida que queremos ayudar a preservar. Nuestra misión también es educar, orientar y acompañar a quienes construirán el futuro de Bolívar”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Esta jornada contó con el acompañamiento del comandante del Primer Distrito de Policía, docentes, directivos y representantes de entidades municipales, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para ofrecer oportunidades de crecimiento y fortalecer los factores de protección de la niñez y la adolescencia.

Con esta graduación, la Policía Nacional reafirma que su labor va más allá de la vigilancia y el control del delito. También se construye seguridad desde los salones de clase, sembrando valores y confianza en quienes apenas comienzan a escribir su propia historia. Porque proteger el presente de un niño es también cuidar el mañana de toda una comunidad.