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31 oct 2026 Actualizado 02:56

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”Lo están haciendo bien”: Presidente de la Espriella destaca gestión de Dumek Turbay y Yamil Arana

Las palabras del Jefe de Estado constituyeron un reconocimiento a la gestión de ambos mandatarios

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El presidente Abelardo de la Espriella exaltó la labor que vienen desarrollando el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, durante su intervención desde el Gran Malecón del Mar, donde resaltó los resultados de sus administraciones y el impacto de las obras que se adelantan en la ciudad y el departamento.

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En un reconocimiento público al trabajo del mandatario distrital, De la Espriella afirmó: “Así como voy a otros lugares a recriminarle a gente que no hace nada, hoy vengo aquí a decirles que están haciendo las cosas bien. Alcalde Dumek Turbay, Cartagena no tendrá cómo pagarle esta extraordinaria obra”.

Las palabras del presidente constituyeron un reconocimiento a la gestión de ambos mandatarios y al trabajo que vienen realizando desde sus respectivos gobiernos para impulsar proyectos de infraestructura y transformación territorial.

Asimismo, el jefe de Estado ratificó su compromiso de trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, con el propósito de acompañar las iniciativas estratégicas que contribuyan al desarrollo de la ciudad y el departamento.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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