Judicializados ‘Los Come Yuca’ en Clemencia por presunto tráfico de drogas

Cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Come Yuca, señalados de comercializar estupefacientes en el municipio de Clemencia (Bolívar) fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

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Se trata de cuatro hombres y una mujer, quienes vendrían incurriendo en actividades ilegales en los barrios El Bronx, 13 de Junio y La Paz.

La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bolívar, evidenció la manera como los procesados, al parecer, almacenaban marihuana, bazuco y cocaína en inmuebles del referido sector, donde además serían vendidas las sustancias ilícitas en pequeñas cantidades.

Esta información permitió la realización de varios allanamientos el pasado 15 de octubre. Las acciones cumplidas por la Policía Nacional permitieron las capturas de las cinco personas; además de la incautación de diferentes cantidades de estupefacientes, listos para ser distribuidos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los investigados los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que ninguno aceptó.

Cuatro de los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios. La femenina, por su parte, lo hará en su domicilio debido a su estado de gestación.