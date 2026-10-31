Jornadas de salud recorren los barrios de Turbaco, Bolívar

La Alcaldía de Turbaco continúa llevando los servicios de salud directamente a los barrios del municipio con jornadas integrales que buscan mejorar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades. En esta oportunidad, la estrategia llegó al sector La Victoria, donde decenas de familias recibieron atención médica, orientación y acompañamiento institucional.

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La actividad, liderada por la alcaldesa Claudia Elena Espinosa Puello en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, permitió a los habitantes acceder a consultas, tamizajes, vacunación para todas las edades, entrega de medicamentos según valoración médica, seguimiento a gestantes, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La jornada también incluyó vacunación canina y felina, así como espacios de educación en salud enfocados en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

Uno de los componentes destacados fue el apoyo de la Infantería de Marina, que realizó la entrega de Bienestarina líquida y en polvo a niños y niñas en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo las acciones orientadas a la nutrición y el bienestar de las familias turbaqueras.

Además, en el marco de la estrategia de prevención en salud pública, se desarrollaron charlas pedagógicas para hacerle frente al dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Durante estos espacios se brindaron recomendaciones a la comunidad sobre la eliminación de criaderos, el adecuado almacenamiento de agua, la limpieza de patios, canales y recipientes, así como la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido o malestar general.

“Nuestra prioridad es estar cerca de la gente, llegar a cada barrio y trabajar por el bienestar de nuestras familias. Seguimos llevando servicios de salud directamente a las comunidades porque sabemos que la atención oportuna, la prevención y el acompañamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros turbaqueros”, expresó la mandataria.

Con estas jornadas, la Administración Municipal reafirma su compromiso de acercar la oferta institucional a los ciudadanos, promover la prevención, fortalecer la educación en salud y garantizar un acceso más oportuno a los servicios de salud en todos los sectores de Turbaco.