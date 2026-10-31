Jorge “Yoyo” Benedetti celebra respaldo del presidente De la Espriella a Cartagena

Jorge “Yoyo” Benedetti celebró el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella a Cartagena, tras su visita de este viernes 30 de octubre a la ciudad para inaugurar los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar.

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A través de su cuenta en X, Yoyo Benedetti dijo que la ciudad recibió un apoyo que merece reconocerse. Destacó que el mandatario aseguró que hará lo que Cartagena necesite, una declaración que, según él, se esperaba desde hace años y que llegó acompañada de un anuncio concreto de recursos.

El Gobierno nacional pondrá más de $170.000 millones para ampliar el Gran Malecón del Mar en dos nuevos tramos: unos $87.000 millones para Las Tenazas y El Boquetillo, y otros $87.703 millones para el corredor entre La Marina y la entrada de Bocagrande. La primera etapa, que costó cerca de $140.000 millones, va desde Playa Azul, en La Boquilla, hasta el Parque Lineal de Crespo.

Benedetti también reconoció la labor del alcalde Dumek Turbay y dijo que sus obras están mostrando la categoría de Cartagena, fortalecen su transformación y hacen que los cartageneros se sientan orgullosos de su ciudad.

Por último, Yoyo Benedetti pidió dejar las diferencias a un lado y que prevalezca la cartagenidad. Afirmó que por encima de cualquier interés está Cartagena y que, cuando se trata de la ciudad, el camino debe ser siempre unir esfuerzos.

A la inauguración también asistieron el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.