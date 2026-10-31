Jorge Luis Alfonso López denuncia amenazas de muerte y hace señalamientos

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilse del Rosario López Romero, denunció desde la cama de un hospital presuntas amenazas contra su vida y aseguró que estas estarían relacionadas con una negociación que su madre habría realizado con unos empresarios.

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En una declaración fechada el 30 de octubre de 2026, Alfonso López manifestó que teme por su integridad y responsabilizó de la situación a tres personas, a quienes identificó con nombres y números de cédula.

“Me quieren matar por una negociación que hizo mi madre, Enilse del Rosario López Romero, con unos empresarios”, expresó.

El denunciante advirtió que, si algo llega a ocurrirle a él o a sus familiares, entre ellos sus hermanos, hijos y esposa, habría personas que contarían con pruebas para entregar a las autoridades competentes.

Asimismo, solicitó protección para su núcleo familiar y aseguró estar dispuesto a aportar pruebas documentales, audios y registros fílmicos que, según afirmó, darían cuenta de los hechos que denuncia.

Alfonso López hizo pública su declaración con el propósito de dejar constancia de sus señalamientos y pedir la intervención de las autoridades.