Gustavo Alvarado, “El Cabo”, fortalece su trayectoria musical y consolida a ENBLESS Records

El productor ejecutivo y compositor colombiano cumple diez años de trayectoria impulsando talentos y desarrollando proyectos artísticos desde ENBLESS Records, una empresa que apuesta por la producción, la dirección creativa y la proyección nacional e internacional, con reconocimiento en Billboard.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Bogotá, Colombia, octubre de 2026. El productor ejecutivo y compositor colombiano Gustavo Alvarado, conocido en la industria musical como El Cabo, conmemora diez años de trayectoria, consolidando desde su empresa ENBLESS Records una propuesta enfocada en la producción musical, la dirección creativa y el desarrollo de proyectos artísticos.

Desde 2016, Alvarado ha participado en la creación y evolución de proyectos musicales, acompañando tanto a nuevos talentos como a artistas consolidados. Su trabajo integra los procesos creativos con la planificación, la gestión de lanzamientos y las estrategias de posicionamiento, con el propósito de fortalecer la identidad de cada artista y ampliar sus oportunidades dentro de la industria.

A través de ENBLESS Records, ha impulsado un modelo de trabajo que abarca la producción musical y audiovisual, la representación artística, la dirección creativa y la organización de eventos. Esta estructura busca conectar el talento con nuevas audiencias y abrir oportunidades de crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.

Como parte de su trayectoria, Alvarado ha sido destacado recientemente en Billboard, una de las publicaciones de referencia de la industria musical, reconocimiento que coincide con una etapa importante en la evolución de su carrera y el crecimiento de su apuesta empresarial.

Entre las distinciones recibidas se encuentra una Nota de Exaltación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, otorgada el 25 de septiembre de 2026 por sus aportes a la cultura, el desarrollo artístico y el emprendimiento. Ese mismo día recibió el reconocimiento como Embajador Cultural por parte del Centro Cultural y Desfile Colombiano Internacional. Asimismo, ha sido distinguido con el Galardón Micrófono Dorado. En octubre de 2025, ENBLESS Records también fue reconocida por los Premios Fénix Fest, en Bogotá, por su labor en el crecimiento del talento digital, artístico y empresarial.

Con diez años de experiencia, Gustavo Alvarado inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento de alianzas, el desarrollo de nuevas producciones y la ampliación de oportunidades para los artistas que buscan consolidar sus carreras. Desde ENBLESS Records, continúa trabajando en la integración de la creatividad y la visión empresarial, con el objetivo de contribuir al crecimiento de la industria musical colombiana y a su proyección en escenarios internacionales.