EPA Cartagena acompaña el manejo del arbolado en las obras para el control de inundaciones

EPA Cartagena acompaña el manejo del arbolado en las obras para la prevención y el control de inundaciones de Bocagrande y Castillogrande

La Alcaldía de Cartagena adelanta obras para la prevención y el control de inundaciones en los barrios Bocagrande y Castillogrande. En el marco de este proyecto de infraestructura, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena expidió la Resolución EPA-RES-00587-2026, del 17 de septiembre de 2026, mediante la cual autorizó el aprovechamiento forestal de 98 individuos arbóreos, de los cuales 23 serán trasladados, conforme a la evaluación técnica realizada en el área de intervención.

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Durante la visita de inspección también se identificaron arbustos y ejemplares arbóreos juveniles con un diámetro a la altura del pecho (DAP) inferior a 10 centímetros. De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.4.5 del Decreto 1076 de 2015, estos individuos no requieren autorización de aprovechamiento forestal y, por tanto, no están incluidos en el permiso otorgado por la entidad.

Para esta vegetación, la resolución contempla un manejo diferenciado y señala que el ejecutor del proyecto podrá propender por su conservación, traslado y manejo con fines paisajísticos y ornamentales, teniendo en cuenta las condiciones fitosanitarias de los ejemplares y las características del área de intervención.

Asimismo, las recomendaciones técnico-ambientales incorporadas en la resolución deberán ser acogidas e implementadas durante la ejecución de las obras, promoviendo un manejo responsable de la vegetación presente en la zona.

De esta manera, el proyecto articula las necesidades de infraestructura para la prevención de inundaciones con medidas orientadas al manejo ambiental del arbolado y a la conservación de ejemplares que puedan contribuir al entorno paisajístico de la ciudad.

El EPA Cartagena destaca la importancia de avanzar en proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de los cartageneros, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del territorio y la importancia de la vegetación en el entorno urbano.