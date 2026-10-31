Dispositivo especial de seguridad este 31 de octubre en Cartagena: no habrá caravanas de motos

Serán más de 500 uniformados de la Policía los que conformarán el dispositivo, con el que las autoridades van a garantizar la seguridad y el bienestar de las familias cartageneras y turistas, que se alistan para disfrutar de la celebración del día dulce. No habrá caravanas motorizadas.

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Desde las 05:00 de la mañana, se instalará un PMU en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, en el que se articularán todas las capacidades de las diferentes instituciones, y que permitirá operacionalizar este plan de seguridad, que tiene como objetivo principal el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y la familia.

“Cuando hablamos de dispositivos mixtos de la Policía, hacemos referencia al trabajo en equipo de unidades del ESMAD con patrullas motorizadas de la reacción, o del trabajo conjunto entre las unidades de Infancia y Adolescencia y el GAULA, o de los patrullajes montados que realizará el grupo de Carabineros, en conjunto con los vehículos de playa del grupo de Turismo”, manifestó el teniente coronel Efrén Castro, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía estará desplegada en todas las localidades y municipios que conforman el área metropolitana, concentrando especialmente personal en centros comerciales y escenarios abiertos al público como el Centro Histórico, Chambacú, Piñango y el nuevo Malecón del Mar, donde se espera una gran afluencia de ciudadanos.

La institución policial dispuso de una línea segura para poder comunicarse con el grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que se suma a la línea de emergencias 123 que también estará disponible.

Línea de Infancia: 3024151424.

Sumado a esto, hacen un llamado a los padres de familia y adultos responsables para que atiendan las siguientes recomendaciones:

* Acompañe siempre a los niños durante el recorrido.

* Defina previamente los lugares donde se solicitarán los dulces. Prefiera conjuntos residenciales, centros comerciales, parques, establecimientos reconocidos y actividades organizadas por entidades oficiales o la comunidad.

* No acepte dulces de personas desconocidas ni productos en mal estado.

* Mantenga a los menores identificados. Enséñeles el nombre completo, número telefónico de contacto y un punto de encuentro en caso de extravío.

* Cero tolerancia a la pólvora. Ningún artefacto pirotécnico debe ser manipulado por niños, niñas o adolescentes.

* Disfrute la celebración de manera segura y responsable.

Evite aglomeraciones, transite por zonas iluminadas y promueva actividades recreativas.

La Policía Nacional invita a las familias a celebrar el Día Dulce de los Niños con alegría, responsabilidad y compromiso, protegiendo siempre la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.