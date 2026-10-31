DATT anuncia restricciones viales en Castillogrande por celebración disfraces en el Día de los Niños

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informa a la ciudadanía sobre las medidas de movilidad que se implementarán hoy en el barrio Castillogrande con motivo de la celebración de disfraces del Día de los Niños, con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la circulación de los diferentes actores viales.

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Como parte de estas medidas, se realizará el cierre de la avenida Piñango, a partir de las 3:00 p.m., desde la carrera 5 hasta la carrera 14, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Asimismo, se restringirá el estacionamiento de vehículos sobre la vía pública en la calle 5 del barrio Castillogrande y en la carrera 6 (avenida Chile).

Por esta razón, se solicita a los conductores evitar dejar sus vehículos en estos corredores y respetar las disposiciones establecidas para el desarrollo de la actividad.

El DATT también advierte que la avenida Chile se encuentra intervenida por trabajos correspondientes al proyecto de control de inundaciones. En este sentido, se recomienda a los diferentes actores viales circular por este corredor únicamente cuando sea necesario, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la vía y las posibles afectaciones a la movilidad.

La autoridad de tránsito invita a residentes, visitantes y conductores a mantenerse informados, acatar las recomendaciones y contribuir a una movilidad segura y organizada durante esta celebración.