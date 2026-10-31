Dadis y PES, lideraron mesa de Seguridad Humana en diálogos de Superciudad

El encuentro de Diálogos de Superciudad a través de la Mesa de Seguridad Humana, el Departamento Administrativo de Salud, Dadis y el Plan de Emergencia Social, PES, presentaron ante los grupos de valor los principales logros del Plan de Desarrollo Cartagena, Ciudad de Derechos.

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Entre los indicadores se relata el fortalecimiento de la red hospitalaria pública con la puesta en funcionamiento de los hospitales de Nelson Mandela y Canapote y el aumento de la población afiliada al sistema de salud, dinámica familiar y educación hicieron parte de los hitos más destacados.

En el encuentro de conversación entre representantes del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz y la ciudadanía el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, destacó la entrada en funcionamiento de más de 6 mil metros cuadrados en infraestructura hospitalaria a través de los centros asistenciales de los barrios Nelson Mandela y Canapote, donde se invirtieron más de 56 mil 600 millones de pesos.

“Hoy gracias a estos hospitales más de 164 mil personas han recibido atención oportuna y de calidad en lugares cercanos a sus viviendas, ahorrando tiempo y dinero en servicios de urgencias, consulta externa, laboratorios y diferentes especialidades médicas” señaló Navarro España.

Otro de los avances que presenta Cartagena en materia de salud está relacionado con el aumento de la población asegurada en el sistema de salud con un aumento de 29.881 nuevos afiliados, llegando a una cobertura de 709.436 afiliados, incluyendo nacionales y extranjeros.

En materia de salud pública se destacó el mejoramiento de indicadores como la reducción en un 34,9% en el número de casos de enfermedad transmitidas por vectores- dengue al comparar el 2025 con el mismo periodo de 2026. Llegando a través de campañas a más de 35 mil viviendas e impactando 217 mil personas en los entornos hogar, comunitario, educación, laboral e institucional.

Otros indicadores qué muestran resultados positivos en salud pública están relacionados con la aprobación de la Política Pública de Salud Mental, reducción de la mortalidad infantil en un 14,7% entre los periodos 2025 y 2026.

El director de el Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, Jorge Redondo, destacó el avance en tres frentes sociales con indicadores 86,8 % en salud, 91,8 % en dinámica familiar y 68,1 % en educación.

En el frente de salud, 738 personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornadas fueron afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, el 55 % de la meta de 1.333. Además, 2.782 personas en pobreza extrema recibieron formación en salud integral.

El trabajo se realizó en articulación con el DADIS, las EPS, Migración Colombia y la Oficina del Sisbén, en los sectores de El Zapatero, Santa Ana, Bendición de Dios, 2 de Octubre, Paraguay, Barú Pueblo, La Esperanza y Piedra de Bolívar.

En el programa de educación, 5.051 jóvenes y adultos accedieron a educación técnica, superando la meta de 5.000. Por su parte, 7.568 familias fueron formadas en el valor de la educación, el 76 % de las 10.000 previstas, y 13 de 20 colegios cuentan con programas de retención escolar.

En esta labor participan la Secretaría de Educación, ICETEX, Uninúñez, Unisinú, Areandina y la Fundación Santo Domingo, entre otros aliados.

En cuanto a dinámica familiar, 263 miembros de familias fueron formados en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, frente a una meta de 155. Además, se realizaron 35 de los 45 talleres lúdico-recreativos previstos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria, con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal.