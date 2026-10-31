Cuatro investigadores de Unicartagena hacen parte del ranking mundial World’s Top 2% Scientists 2026

La Universidad de Cartagena continúa fortaleciendo su presencia en el escenario científico internacional. Cuatro de sus investigadores hacen parte del ranking World’s Top 2% Scientists 2026, una clasificación internacional que identifica a científicos con mayor impacto en sus respectivas disciplinas, a partir de indicadores bibliométricos y datos de citación científica.

Los investigadores reconocidos en la modalidad Single-Year Impact son Nelson Alvis Guzmán, Luis Caraballo García, Joaquín Hernández Fernández y Ángel Paternina Caicedo, quienes, además de su trayectoria académica y científica, lideran grupos de investigación reconocidos y categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

Esta distinción refleja la visibilidad internacional de sus contribuciones al conocimiento y el alcance de la investigación que se desarrolla desde la institución. El ranking utiliza un indicador compuesto denominado c-score, que considera las citas recibidas, los índices h y hm y la participación de los investigadores como autores únicos, primeros o últimos autores. Asimismo, contempla dos modalidades: Career-Long Impact, que evalúa el impacto acumulado durante toda la trayectoria científica, y Single-Year Impact, que reconoce la repercusión de la producción investigadora en un año determinado.

Este reconocimiento adquiere especial significado en el camino hacia los 200 años de historia de la Universidad de Cartagena, que en 2027 celebrará su bicentenario. Bajo el liderazgo del rector, doctor Willian Malkún Castillejo, la institución continúa proyectando su legado académico y científico, fortaleciendo la investigación, la innovación y la generación de conocimiento como pilares de su desarrollo.

En este contexto, los resultados de la Convocatoria 957 de Minciencias constituyen otro indicador de esa capacidad institucional: la Universidad de Cartagena cuenta con 124 grupos de investigación avalados, que la ubican en el sexto lugar a nivel nacional, de acuerdo con los resultados publicados en diciembre de 2025.

Más allá del reconocimiento individual, sus resultados ponen en valor el trabajo de los grupos de investigación, el compromiso del talento humano y la capacidad de la institución para producir conocimiento con impacto internacional.