Con más de $170.000 millones de la Nación, Gran Malecón del Mar seguirá creciendo en Cartagena

El Gran Malecón del Mar seguirá extendiéndose por el litoral de Cartagena. Durante la inauguración oficial de sus primeros dos kilómetros, el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, anunció el respaldo financiero del Gobierno Nacional para avanzar en los próximos tramos de este megaproyecto, con recursos que superan los $170.000 millones.

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El mandatario confirmó que la Nación tiene prevista una financiación de $87.000 millones para la construcción de los tramos de Las Tenazas y El Boquetillo, que permitirán darle continuidad al corredor costero hacia el Centro Histórico. Asimismo, anunció otros $87.703 millones para desarrollar el tramo comprendido entre La Marina y la entrada de Bocagrande.

Con estos anuncios, el Gobierno nacional respalda la continuidad de una de las apuestas de transformación urbana, turística y de recuperación del espacio público más importantes de Cartagena, impulsada por la administración del alcalde Dumek Turbay Paz.

“Este proyecto no termina aquí. El siguiente paso será avanzar en los tramos de Las Tenazas y el Boquetillo, más de dos kilómetros. Para estos tramos existe una financiación prevista del Gobierno Nacional por 87 mil millones de pesos. Cuente con esa plata, alcalde. Cuente con esa plata”, expresó el presidente Abelardo de La Espriella.

El jefe de Estado también se refirió a la continuidad del proyecto hacia Bocagrande y ratificó su compromiso con la financiación de este nuevo tramo.

“Uno de los siguientes pasos también será avanzar en el tramo entre La Marina y Bocagrande, también de casi 1,5 kilómetros. Y también hay una plata pendiente para ese tramo: 87.703 millones de pesos. Cuente con esa plata también. Ahí se la tenemos. Vamos con todo”, manifestó.

Más de 170 mil millones para continuar la transformación del borde costero

Los recursos anunciados por el presidente permitirán avanzar en dos nuevas intervenciones estratégicas que ampliarán el alcance del Gran Malecón del Mar y fortalecerán la conexión entre diferentes sectores de la ciudad.

El primero corresponde a los tramos 3 y 4 de la segunda fase del proyecto, conocidos como Las Tenazas y El Boquetillo. Estas intervenciones contemplan más de dos kilómetros de infraestructura para el disfrute ciudadano, conectando el sector de Las Tenazas con el entorno del Centro Histórico y el baluarte de Santo Domingo.

El tramo de Las Tenazas contempla 820 metros lineales, con una inversión estimada de $6.871 millones y un tiempo de ejecución de 10 meses. Por su parte, El Boquetillo comprende 1.323 metros lineales, con un presupuesto estimado de $80.832 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

El segundo anuncio corresponde al tramo entre La Marina y Bocagrande, de aproximadamente 1,5 kilómetros, para el cual el Gobierno nacional comprometió otros $87.703 millones. Esta intervención permitirá continuar la recuperación del borde costero por la avenida Santander, conectando el entorno patrimonial del Centro Histórico con uno de los sectores turísticos más importantes de Cartagena.

De esta manera, los anuncios del presidente representan más de $170.000 millones en recursos nacionales para darle continuidad a un proyecto que busca integrar el mar, el patrimonio, el turismo y el espacio público en un mismo corredor.

Con los recursos anunciados por el presidente Abelardo de La Espriella, Cartagena avanza hacia la consolidación de un gran corredor costero que permitirá conectar diferentes sectores de la ciudad, recuperar espacios frente al mar y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y el empleo.