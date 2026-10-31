Clúster de Turismo Alternativo en el Corredor Universitario y la Zona GEE de Cartagena

Bajo la coordinación de CORPRETUR, la academia, el sector empresarial y las comunidades locales articulan esfuerzos para diversificar la oferta turística de la Ciudad Heroica mediante circuitos académicos, culturales, gastronómicos, comunitarios y deportivos, dentro del nuevo Clúster de Turismo del Corredor Universitario y la estratégica Zona GEE (Gastronomía, Educación y Entretenimiento).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa avanza con el apoyo de varios comerciantes, restaurantes, gastrobares, hoteles, hostales, grupos culturales y Juntas de Acción Comunal (JAC) de las Unidades Comuneras de Gobierno 8, 9 y 10.

También Con la participación de profesores, estudiantes, agencias de viajes, guías de turismo y profesionales independientes que cada semana se reúnen y realizan recorridos técnicos de inspección de sitios y potenciales atractivos. El objetivo primordial de estas jornadas es validar los puntos y estaciones que conformarán los primeros circuitos de turismo alternativo, programados para salir al mercado en los próximos meses.

Esta estrategia busca descentralizar el turismo tradicional, aliviar la saturación del Centro Histórico y mostrar a los visitantes las vivencias y experiencias propias dentro de los campus universitarios, sus barrios y negocios de las Unidades Comuneras de la zona de influencia

La jornada de inspección inició en la Fundación Universitaria Los Libertadores, en el sector del Pie del Cerro que será el punto de inicio de uno de los principales recorridos, para de allí avanzar hacia el Mercado de Bazurto, plaza que a futuro se proyecta como un escenario clave para experiencias gastronómicas inmersivas.

Posteriormente, este grupo ingresa al Corredor Universitario a través del barrio España, rememorando la historia de la antigua colonia China, para luego hacer una estación de turismo comunitario en el barrio Piedra de Bolívar, iniciando en el Parque que tiene el busto y una placa que relata el tránsito de las tropas libertadoras del general Simón Bolívar, por ese sector que ofrece una vista panorámica de buena parte de la ciudad. Allí, los participantes fueron recibidos y guiados por el comité empresarial de la JAC y visitaron un taller tradicional de orfebrería de filigrana de oro y plata momposina de un Orfebre del barrio, con una experiencia única que sólo podrían disfrutar los turistas, si viajan durante 5 horas al propio Mompós.

El componente deportivo y de talento local también fue protagonista en el recorrido, incluyendo una interacción con deportistas y entrenadores de voleibol en el Coliseo Norton Madrid, reconocido como cuna de campeonas panamericanas de este Deporte, seguido de un encuentro guiado por los dirigentes comunales del sector con los legendarios entrenadores de las Escuelas de Formación de Fútbol del barrio Los Calamares, una cantera histórica que ha visto nacer a grandes ídolos del balompié nacional e internacional.

Para el cierre de la jornada, la comitiva realizó una visita de inspección a los primeros establecimientos de entretenimiento ubicados en la Avenida del Bosque con el acompañamiento de algunos directivos de las JAC de los sectores aledaños.

“Esta zona cuenta con una variada oferta de discotecas, gastrobares y restaurantes de alta calidad que prometen convertirse en un excelente atractivo para los turistas que deseen conectarse con el auténtico ambiente cartagenero, alegre, musical y con mucho sabor”, manifestó Jesús Amador Director Ejecutivo de CORPRETUR, organización que impulsa la articulación de esta innovadora oferta turística.

El desarrollo y diseño de este ecosistema turístico integrado continuará durante las próximas semanas, con el liderazgo de CORPRETUR y el apoyo decidido de las organizaciones sociales, el empresariado local, la participación estratégica del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad del Sinú, Unicolombo, TECNAR, Los Libertadores, el Tecnológico Comfenalco, junto a otras entidades que han manifestado formalmente su intención de sumarse a esta apuesta por la innovación social y por nuevas alternativas de Turismo sostenible desde la ciudad Heroica para Colombia y el mundo.