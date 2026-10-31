Bolívar refuerza llamado a prevenir el dengue ante el aumento de casos en el país

Ante el incremento de casos de dengue en Colombia, la Secretaría de Salud de Bolívar hace un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y las acciones de control del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de esta enfermedad.

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En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 88.469 casos de dengue y 193 municipios en situación de brote, con corte al 9 de octubre de 2026.

Medidas para prevenir el dengue

La Secretaría de Salud de Bolívar invita a la ciudadanía a poner en práctica las siguientes recomendaciones:

• Lavar y cepillar tanques, albercas y lavaderos al menos una vez por semana.

• Tapar herméticamente los recipientes destinados al almacenamiento de agua.

• Eliminar el agua acumulada en llantas, botellas, latas, tapas, materas y otros objetos.

• Cambiar diariamente el agua de los floreros y bebederos de animales.

• Revisar posibles criaderos ocultos, como las bandejas detrás de la nevera, los platos debajo de las materas y los canales y desagües obstruidos.

• Usar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas y utilizar toldillos o mosquiteros, especialmente para proteger a niñas y niños.

• Mantener limpios patios, terrazas y alrededores de las viviendas, evitando la acumulación de recipientes y residuos.

Estas acciones deben realizarse de manera permanente para reducir los criaderos e interrumpir la reproducción del mosquito transmisor.

Reconocer los signos de alarma puede salvar vidas

El dengue puede manifestarse con fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, y sarpullido. Ante estos síntomas, se recomienda acudir a los servicios de salud y evitar la automedicación.

Es fundamental buscar atención médica inmediata ante signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado por la nariz o las encías, sangre en el vómito o las heces, somnolencia inusual o dificultad para respirar. Estos signos pueden aparecer incluso cuando la fiebre comienza a disminuir.

En las gestantes, cualquier síndrome febril agudo requiere valoración médica urgente y prioritaria, de acuerdo con las indicaciones del personal de salud.

Vacunación gratuita contra el dengue

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita en las IPS vacunadoras de Turbaco y El Carmen de Bolívar, para niños y niñas de 9 años o que estén cursando cuarto grado, según los criterios de la estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social.

En Turbaco hay 699 dosis disponibles y 1.047 en El Carmen de Bolívar, por lo cual se invita a padres, madres y cuidadores a consultar en las IPS vacunadoras de estos municipios para proteger a los niños. ¡La vacuna es gratuita, segura y salva vidas!

La prevención es un compromiso de todos

La Secretaría de Salud de Bolívar reitera su compromiso con la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y el fortalecimiento de las acciones de prevención y control del dengue. Asimismo, invita a las alcaldías, las instituciones de salud y la ciudadanía a trabajar de manera articulada para eliminar criaderos, promover la vacunación en la población objetivo y reconocer oportunamente los signos de alarma.

“En Bolívar, prevenir el dengue es una tarea de todos y empieza con acciones sencillas de autocuidado en casa. Recordamos que la fumigación no es la solución para prevenir el dengue, ya que no elimina las larvas ni los huevos que permanecen en los recipientes con agua acumulada, por eso la medida más importante es eliminar los criaderos de manera permanente”, concluyó Willis Simancas, secretario de Salud de Bolívar.