Afinia llevará a cabo cortes de energía en la semana del 2 al 8 de noviembre

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre 02 al 08 de noviembre se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

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Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Lunes, 2 de noviembre

Circuito Zambrano 3 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Córdoba (Bolívar); Zona urbana del municipio de Córdoba. Zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacamocho y Tacamochito.

Circuitos Propilco 1, Propilco 2, Propilco 3, Propilco 4 y Propilco 5 De 7:00 a. m. a 5:30 p. m. En Cartagena; Zona industrial de Mamonal, kilómetro 12, planta de Propilco.

Martes, 3 de noviembre

Circuito Bayunca 2 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Clemencia, Santa Catalina y Cartagena; zonas urbana y rural de Clemencia y Santa Catalina. Zona rural de Cartagena: Arroyo Grande, incluida la vereda Palmarito; Arroyo de Piedra–La Europa y Arroyo de las Canoas. En Bayunca: barrios San Rafael, 14 de Enero, Caraquitas, Sinaí (San Benito) y Parque Industrial. Peaje de Bayunca, estación de servicio La India, bomba Terpel vía Barranquilla, bomba Petromil Loma Arena, hospital y acueducto de Clemencia, Batallón de Fusileros vía Pescadero, IE Loma Arena, estación de Policía y tanque de Acuacar de Arroyo Grande, Ladrillera La Victoria, Canteras Industriales del Caribe, Acuacultivos del Caribe vía Galerazamba, antenas Claro, Movistar y Comcel, salinas de Galerazamba, El Faro e Isla Arena.

Circuito El Carmen 1 De 7:20 a. m. a 7:50 a. m. y de 4:40 p. m. a 5:10 p. m. El Carmen de Bolívar y San Jacinto: Zona urbana de El Carmen: urbanizaciones Minuto de Dios y Los Ángeles; barrios 8 de Junio, Los Laureles, Las Colonias, Pueblo Nuevo, El Vergel, La Ceiba, Brisas del Norte, La Junta, Vista Hermosa, La Victoria, 18 de Mayo, Villa María, Primero de Mayo, 12 de Noviembre, La Popa y Gambotico. Zona rural de El Carmen: San Rafael, Mala Noche y El 25. Zona rural de San Jacinto: Pinillos y Altamira.

Circuito El Carmen 1 De 7:20 a. m. a 5:10 p. m. El Carmen de Bolívar y San Jacinto: Zona urbana de El Carmen: urbanización Villa Anita, barrio Arroyo Arena, urbanización La Primavera, barrios El Silencio, La Concordia, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica, Nariño y Los Laureles. Zona rural de El Carmen: vía a Ovejas, Santa Lucía, San Isidro, El Raizar, El Jobo, El Bledo, Caracolí Grande y Bajo Grande. Zona rural de San Jacinto: Las Charquitas y Arenas.

Circuito El Carmen 3 De 7:10 a. m. a 5:00 p. m. El Carmen de Bolívar; zona urbana: La Concordia, urbanización La Primavera, El Silencio y Los Mangos.

Circuito Gambote 4 De 7:50 a. m. a 5:00 p. m. Mahates: Zona rural de Mahates: Malagana, sector La Esperanza.

Circuito Mamonal 9: De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Cartagena: Zona rural: Barú y sectores aledaños, conjunto Los Laureles, sectores aledaños a la vía a Barú, urbanización Condominio Marina Club, Santa Ana, Playa Blanca, Condominio Marina de Barú, Las Piedras, isla Cholón, Barú Grande, sectores aledaños a Barú, calle 14 con carrera 10 en el sector Santa Ana y vía Barú–Playa Blanca.

Circuito San Sebastián De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las Margaritas–San Fernando (Bolívar): Corregimientos Cuatro Bocas, Guasimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos y Guataquita, además de sectores aledaños a las vías de estos corregimientos.

Circuito Ternera 5 De 7:30 a. m. a 4:00 p. m.: Cartagena: Barrio Ternera: carrera 85 con calle 35; desde la calle 35 hasta la calle 33, entre carreras 86 y 88.

Circuito Ternera 6 De 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Turbaco: Zona urbana: El Recreo, La Cruz, El Rosario, San Pedro–urbanización Santa Ana, Media Tapa, Posa Manga, San Pablo, Manzanares, La Estrella, Las Mercedes, Parcelas, Juan XXIII, 5 de Octubre, carrera 12 (calle San Roque), carrera 11 (calle del Tronco), carrera 10 (calle Santa Catalina), calle Real, calle San Martín, calle Pichi, carreras 1A a 31 y calles 1 a 27. Estadio de Béisbol, aeródromo, pozo artesanal de El Recreo, Turbaco Club Social, cancha La Caribeña, Ara El Canario y colegios Howard Gardner, San José, Sagrado Corazón de Jesús, María Auxiliadora y Felipe Santiago Escobar. Zona rural: Ciudadela Bonanza Vista (El Retorno del Amor), carretera Troncal de Occidente (vía Arjona), sectores Corpisos y Granitos y Mármoles, vía al matadero y camino Calimbe. Sectores aledaños: matadero municipal y Coralene.

Circuito Villa Estrella 1 De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Cartagena; Barrio Olaya Herrera: Nuevo Paraíso, sector Pantano de Vargas; Las Américas y Fredonia, sector Isla de Belén. Sectores aledaños: Avenida Pedro Romero (calle 32B) y caño (carrera 80 con calle 41A).

Circuito Villa Estrella 1 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena: Barrio Olaya Herrera: Nuevo Paraíso, carrera 84; Las Américas y Fredonia, sector Ucopín.

Circuito El Carmen 1De 7:20 a. m. a 12:00 m. m. El Carmen de Bolívar; zona urbana: carrera 48B con calle 38, sector Troncal, restaurante Divino Niño.

Miércoles, 4 de noviembre

Circuito Bayunca 1 De 6:00 a. m. a 10:00 a. m. Santa Rosa, Villanueva y Cartagena; zona urbana y rural de Santa Rosa y Villanueva. En el corregimiento de Bayunca: barrio Nuevo Paraíso. Zona rural de Cartagena: El Zapatero, vía Bayunca–Cartagena y sectores aledaños. Zona rural de San Estanislao: fincas Guayabal, Armenia, Pica Pica, Caño Lindo, La Paz y La Reina, y sector Arenal.

Circuito Calamar 1 De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y De 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Calamar; zona urbana: Centro, urbanización Villa Alicia, Cooperativa Colechera, Consejo Municipal, Barrio Arriba, Barrio Sur e iglesia central.

Circuito Calamar 1 De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Calamar; zona urbana: colegio Francisco Paula, barrio La Fortuna y transversal 3, entre calles 20 y 29. Centro, Urbanización Villa Alicia, Cooperativa Colechera, Consejo Municipal, Barrio Arriba, Barrio Sur e iglesia central.

Circuito Chambacú 1 De 7:28 a. m. a 7:58 a. m. Cartagena; barrio Bolívar, desde la carrera 17 hasta la carrera 17B, entre calles 46 y 50, sector Torices.

Circuito Chambacú 1 De 7:28 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena; barrios Paseo Bolívar, La Paz, Loma Fresca, Pablo VI, Palestina, República del Caribe y Los Comuneros.

Circuito Chambacú 1 De 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Cartagena; Barrio Bolívar, desde la carrera 17 hasta la carrera 17B, entre calles 46 y 50, sector Torices.

Circuito Talaigua Nuevo 2 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Santa Ana, Talaigua Nuevo y Santa Bárbara de Pinto; zona rural de Talaigua Nuevo: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Durán, Patico y Talaigua Viejo. Zona urbana y rural de Santa Bárbara de Pinto: San Pedro. Zona rural de Santa Ana: Barro Blanco.

Circuito Ternera 13 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Turbana; zona urbana: transversal 16 con carrera 7A y Hospital de Turbana.

Circuito Ternera 6 De 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Cartagena; zona urbana, urbanización La Cruz, desde la calle 16 hasta la calle 14, entre carreras 22 y 23.

Línea LN-582 De 6:00 a. m. a 6:00 p. m. En Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo; zonas urbana y rural de Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo. Corregimientos de Simití: Monterrey, San Blas, Ánimas Bajas, San Luis y Sabanas de San Luis. Corregimientos de San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul y Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.

Jueves, 5 de noviembre

Circuito Bayunca 2 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Clemencia, Santa Catalina y Cartagena: Zonas urbana y rural de Clemencia y Santa Catalina. Zona rural de Cartagena: Arroyo Grande, incluida la vereda Palmarito; Arroyo de Piedra–La Europa y Arroyo de las Canoas. En Bayunca: barrios San Rafael, 14 de Enero, Caraquitas, Sinaí (San Benito) y Parque Industrial. Peaje de Bayunca, estación de servicio La India, bomba Terpel vía Barranquilla, bomba Petromil Loma Arena, hospital y acueducto de Clemencia, Batallón de Fusileros vía Pescadero, IE Loma Arena, estación de Policía y tanque de Acuacar de Arroyo Grande, Ladrillera La Victoria, Canteras Industriales del Caribe, Acuacultivos del Caribe vía Galerazamba, antenas Claro, Movistar y Comcel, salinas de Galerazamba, El Faro e Isla Arena.

Circuito Bayunca 2 De 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Clemencia: Zona rural: finca Palmira, finca La Verónica y carrera 11B con calle 6, sector La Candelaria, vía a Bayunca.

Circuito Bayunca 3 De 7:12 a. m. a 7:42 a. m. Cartagena: Zona rural, sectores de Bayunca: calle de Las Flores, La Corraleja, finca La Granja, calle Alto de la Cruz, El Ceibal, colegio Cooperativo, barrio Bayunca, vía a Bajo Grande, Sinaí Los Manguitos, Institución Educativa Ceibal, sector El Torito–Media Tapa, La Umata, San Antonio, El Progreso, calle de la Iglesia, barrio Cooperativo y campo de sóftbol.

Circuito Bayunca 3 De 7:12 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: Zona rural: urbanización Pelícanos, urbanización Canán, Pontezuela, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo de las Canoas. Sectores de Bayunca: desde la carrera 7 hasta la carrera 9A, entre la vía Bayunca–Pontezuela y la calle 16A; sectores aledaños a la vía Pontezuela–Bayunca y Pontezuela–vía al mar.

Circuito Bayunca 3 De 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Cartagena: Zona rural, sectores de Bayunca: calle de Las Flores, La Corraleja, finca La Granja, calle Alto de la Cruz, El Ceibal, colegio Cooperativo, barrio Bayunca, vía a Bajo Grande, Sinaí Los Manguitos, Institución Educativa Ceibal, sector El Torito–Media Tapa, La Umata, San Antonio, El Progreso, calle de la Iglesia, barrio Cooperativo y campo de sóftbol.

Circuito Santa Ana (Magangué) De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. Mompox: Zona rural: Santa Teresita, La Rinconada y Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Talaigua Nuevo, Mompox y Santa Ana: Zona rural de Talaigua Nuevo: Los Mangos y El Vesubio. Zona rural de Santa Ana: San Fernando. Zona rural de Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guáimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera y Los Piñones.

Circuito Santa Ana (Magangué) De 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Mompox: Zona rural: Santa Teresita, La Rinconada y Loma de Simón.

Circuito Zambrano 2 De 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Zambrano (Bolívar): Zona urbana: El Amparo y La Esperanza.

Circuito Zambrano 3 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Córdoba (Bolívar): Zona urbana del municipio de Córdoba. Zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

Circuito San Jacinto 2 De 7:05 a. m. a 4:00 p. m. San Jacinto: Zona urbana: barrios Candelilla, San José, Las Mochilas, Santa Lucía, Barrio Arriba, Nuevo Horizonte y Torices.

Viernes, 6 de noviembre

Circuito Gambote 4 De 8:10 a. m. a 4:50 p. m. Arjona: Zona rural de Arjona, corregimiento de Sincerín: calle 9 con carrera 9, calle del Cementerio.

Circuito Mompox 5 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. San Zenón y San Sebastián: Zona rural de San Zenón: urbanización Villa Candelaria, Palomar, Santa Teresa, Guinea, Bermejal, Puerto Arturo, Angostura, Janeiro, San Juan, Guayacán y El Horno. Zona rural de San Sebastián: Las Panelas.

Sábado, 7 de noviembre

Circuito Bayunca 1 De 6:00 a. m. a 10:00 a. m. Santa Rosa, Villanueva y Cartagena: Zonas urbana y rural de Santa Rosa y Villanueva. Zona urbana del corregimiento de Bayunca: Nuevo Paraíso. Zona rural de Cartagena: El Zapatero, vía Bayunca–Cartagena y sectores aledaños. Zona rural de San Estanislao: fincas Guayabal, Armenia, Pica Pica, Caño Lindo, La Paz y La Reina, y sector Arenal.

Circuito Candelaria 2 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena: Barrios Arroz Barato, sector La Paz; El Campestre, Vista Hermosa, Veinte de Julio Sur, Colinas de Villa Barraza, Luis Carlos Galán, Villa Rosa, Henequén y Antonio José de Sucre.

Circuito Candelaria 1 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena: Barrios Nelson Mandela, Villa Hermosa, El Henequén, La Esmeralda I, La Esmeralda II, Nazareno y Manuel Vergara.

Domingo, 8 de noviembre

Circuito Ternera 17 De 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Cartagena: La Concepción, El Recreo, Portal de la Concepción, edificio Vitrus, edificio Balcones de Atenea y edificio La Coruña.

Circuito Ternera 16 De 6:30 a. m. a 3:00 p. m. Cartagena y Turbaco: Urbanizaciones Asturias, Villagrande de Indias, Bosque de la Ceiba, Villa Andrea, Horizonte, condominio La Pradera 1, Huellas de Alberto Uribe, Huellas de San Pablo, Tubo Caribe, San Ángel y El Rodeo. Universidad Tecnológica, carretera vía El Pozón–Policarpa, variante Mamonal–Gambote, sector Bajo Miranda, avenida y Terminal de Transporte, avenida Pedro de Heredia y Centro Industrial. Zona rural: Finca Llave de Oro.