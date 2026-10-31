3.000 niños, niñas y adolescentes de Cartagena participaron de “celebración segura” con la policía

En el marco de la conmemoración del Día Dulce, la Policía Nacional, bajo la estrategia “Celebración Segura”, realizó una caravana con la participación de sus diferentes especialidades, promoviendo espacios de integración, recreación y protección para los niños, niñas y adolescentes de Cartagena.

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El recorrido inició en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena y contó con dos paradas estratégicas: la primera en el CAI de Policía Daniel Lemaitre y la segunda en el CAI San Francisco. La caravana culminó en la cancha del barrio Los Calamares, donde se desarrolló la actividad central.

Esta jornada contó con la participación de las diferentes especialidades de la Policía Nacional y el acompañamiento de las autoridades político-administrativas, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Secretaría del Interior, fortaleciendo el trabajo articulado en favor de la protección integral de la niñez.

Durante la actividad, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes, junto con sus familias, disfrutaron de una programación especial que incluyó la presentación musical de la orquesta Son MECAR y actividades lúdico-pedagógicas a cargo de Manguito Bicho y Meza Lin Plim Plim, en una tarde llena de entretenimiento, aprendizaje y diversión.

Asimismo, durante la jornada se brindaron recomendaciones a la ciudadanía para promover una celebración del Día Dulce segura y responsable, entre las que se destacaron:

RECOMENDACIONES

1. Acompañe a los niños: No permita que salgan solos y mantenga una supervisión permanente.

2. Revise los dulces: Verifique que estén sellados, en buen estado y con su empaque original.

3. Evite productos caseros: No permita el consumo de dulces o alimentos de procedencia desconocida.

4. Permanezca en lugares seguros: Priorice espacios iluminados y concurridos.

5. Conduzca con precaución: Reduzca la velocidad y esté atento a la presencia de niños en las vías.

6. No utilice el celular al conducir: Mantenga toda su atención en la vía.

7. Respete a los peatones: Ceda el paso y tenga especial cuidado con los menores de edad.

8. Cuide el espacio público: Deposite los residuos en los lugares adecuados.

9. Promueva el respeto y la convivencia: Mantenga un comportamiento responsable y solidario.

10. Regrese seguro a casa: Planifique los desplazamientos y acompañe a los menores durante todo el recorrido.

“Desde la Policía Nacional buscamos generar estos espacios de encuentro que nos permitan fortalecer la confianza y el acercamiento con la ciudadanía, al tiempo que promovemos entornos seguros y protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. En fechas especiales como el Día de los Niños o Día Dulce, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las familias y fomentar celebraciones llenas de alegría, tranquilidad y seguridad”, manifestó la capitán Adriana Corrales Zapata, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Con este tipo de iniciativas, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección integral de la niñez, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la construcción de entornos seguros, recordando que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida.