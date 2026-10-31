16 accidentes de tránsito en los últimos días, asociados a fallas en los sistemas por la marea

La entidad reporta 16 accidentes de tránsito en los últimos días, asociados a fallas en los sistemas de frenado, y 22 vehículos varados en medio de la vía. Los eventos se han registrado sin víctimas

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) hace un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución ante las condiciones de marea alta que se presentan en Cartagena, las cuales generan inundaciones temporales en distintos sectores de la ciudad y pueden afectar la movilidad y la seguridad vial.

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En los últimos días se han registrado 16 accidentes de tránsito asociados a fallas en los sistemas de frenado, así como 22 vehículos varados en medio de la vía, situaciones que han generado afectaciones a la circulación.

Hasta el momento, estos eventos no han dejado víctimas.

El DATT advierte que, aunque las inundaciones obligan a reducir la velocidad de desplazamiento, las fallas mecánicas y los accidentes pueden ocasionar la interrupción parcial o total del tránsito, mientras se supera el inconveniente o se adelantan los procedimientos correspondientes con los involucrados.

“Recomendamos a los conductores verificar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos antes de emprender cualquier recorrido, especialmente el estado de los frenos, las llantas y los sistemas eléctricos. Asimismo, es fundamental conducir a una velocidad prudente, mantener una distancia de seguridad, evitar maniobras bruscas y no intentar atravesar zonas inundadas cuando no existan condiciones seguras para hacerlo”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección General Marítima (Dimar), entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 se esperan condiciones de marea alta en el litoral Caribe colombiano, asociadas al fenómeno de sizigia. Durante este periodo, la marea podría alcanzar una altura aproximada de 0,67 metros, lo que aumentaría la posibilidad de inundaciones temporales en zonas costeras bajas, incluidos algunos sectores del Centro Histórico de Cartagena.

Entre los sectores que pueden presentar afectaciones se encuentran Pie de la Popa, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, el Centro Histórico, la avenida El Lago y Manga.

El DATT recuerda que las condiciones de marea alta han alcanzado niveles superiores a los 60 centímetros por encima del nivel promedio y que, según las estimaciones disponibles, esta situación podría extenderse durante noviembre, por lo que invita a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones de las autoridades.

La entidad reitera el llamado a la corresponsabilidad de todos los actores viales, especialmente durante esta temporada, para prevenir siniestros, evitar bloqueos en las vías y contribuir a una movilidad más segura en Cartagena.