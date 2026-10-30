Yair Lapid asegura que la oposición ganó “por puntos” y pide paciencia para conformar un gobierno

El primer ministro interino israelí, Yair Lapid, el 12 de septiembre de 2022 en Berlín, Alemania. (Foto de Sean Gallup/Getty Images) / Sean Gallup

El exprimer ministro israelí Yair Lapid, una de las principales figuras de la oposición a Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que su bloque ganó las elecciones legislativas del martes, tras conocerse los resultados definitivos.

“Hemos ganado. No fue un nocaut; fue una victoria por puntos. Pero los puntos también cuentan. Una victoria es una victoria”, dijo Lapid, número dos de la coalición B’Yachad (Juntos).

El dirigente sostuvo que el bloque de Netanyahu no tiene manera de formar gobierno, pero admitió que la tarea de armar una coalición será difícil por la distribución de escaños en la nueva Knesset. Pidió paciencia a los israelíes mientras avanzan las negociaciones entre los distintos bloques, incluidos los partidos árabes.

Según la Comisión Central Electoral, el bloque que respalda a Netanyahu obtuvo 53 escaños, el opositor 48 y las facciones árabes 19. Por partidos, el Likud, de Netanyahu, quedó primero con 27 escaños, seguido de Yashar, del opositor Gadi Eisenkot, con 21. La Knesset tiene 120 curules y la mayoría se alcanza con 61.

Tras los comicios, Netanyahu se reunió con el ministro ultranacionalista Bezalel Smotrich para coordinar posiciones. Los resultados oficiales se entregarán al presidente Isaac Herzog el 4 de noviembre y los diputados electos prestarán juramento el 10 de noviembre.