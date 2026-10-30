Ventilador cayó sobre un niño de cinco años en un colegio de San Juan Nepomuceno

Un accidente dentro de un salón de clases encendió las alertas en una institución educativa de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Un niño de cinco años resultó herido luego de que un ventilador cayera sobre él mientras se encontraba en el colegio.

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El hecho ocurrió en la Institución Educativa de La Floresta, sede Pueblo Nuevo. El rector del plantel, Robert Rada, confirmó que el equipo golpeó al menor y le provocó una lesión en una de sus orejas. También aclaró que, contrario a las primeras versiones que circularon en redes sociales, no se trató de la caída de una pared.

“Ante el particular se activaron todas las medidas priorizando la atención y traslado inmediato del menor a las instalaciones del hospital local de San Juan”, explicó el directivo.

El estudiante fue llevado inicialmente al Hospital de San Juan Nepomuceno, donde recibió atención médica y le practicaron una sutura de tres puntos en la oreja afectada. Posteriormente, fue remitido a la Casa del Niño, en Cartagena, para recibir atención especializada.

La institución informó que activó la ruta de atención y utilizó la póliza de accidentes escolares. Además, señaló que permanece pendiente de la evolución del niño y de la valoración del personal médico para conocer su condición de salud.