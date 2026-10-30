Se controló incendio de grandes proporciones en La Concepción en el sur de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Cuerpo de Bomberos y la OAGRD, informa que el incendio de grandes proporciones registrado en el barrio La Providencia, la noche del 29 de octubre, pudo ser controlado después de un trabajo arduo y coordinado de los organismos de socorro y las entidades que se sumaron la atención de esta emergencia.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena lideró las labores con seis de sus máquinas y 45 unidades bomberiles, apoyadas por bomberos de otros municipios de Bolívar, entidades distritales y organismos de respuesta.

Sumaron con su apoyo el Cuerpo de Bomberos de Turbana, con cinco unidades y tres 3 recursos de abastecimiento de agua de 1.000 litros, además del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa (una máquina); Bomberos de Turbaco (1 máquina), junto con dos cisternas adicionales reportadas.

La Sociedad Portuaria también se sumó con máquina de apoyo, mientras que Aguas de Cartagena aportó en medio de la contingencia dos vehículos tipo camel, con una capacidad conjunta de almacenamiento de 14.000 litros de agua.

También el Distrito expresa su agradecimiento a la Defensa Civil

(con 17 personas), además de 20 uniformados de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), más nueve funcionarios de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), quienes desde diferentes frentes, se sumaron en la atención.

Por su parte, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) dispuso de 3 ambulancias básicas y 8 integrantes del equipo de atención prehospitalaria, además de 5 personas adicionales reportadas, prestas para la atención. No se reportaron heridos (conocidos hasta el momento).

La Gobernación de Bolívar, Aguas de Cartagena y las diferentes dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena se sumaron a esta respuesta conjunta, aportando recursos humanos, vehículos y capacidades para apoyar las labores de extinción y atención de la emergencia.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena agradece a cada organismo, entidad y funcionario que contribuyó a esta operación, mientras continúan las labores para lograr el control total del incendio.

Las causas continúan siendo materia de investigación.