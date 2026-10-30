Realizan Mesa de Diálogo Ciudad Conectada y Sostenible en Cartagena

Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y promover una gestión pública más cercana a las necesidades de la comunidad, se desarrolló en las instalaciones de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, la mesa de diálogo: Ciudad Conectada y Sostenible, un espacio de encuentro entre la administración distrital y los ciudadanos para conocer los avances institucionales, intercambiar experiencias e identificar oportunidades de mejora en materia de infraestructura, espacio público, movilidad y transporte público.

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Los avances en materia de infraestructura vial, las acciones para recuperar y organizar el espacio público, las estrategias de prevención de la accidentalidad vial y la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad fueron algunos de los temas destacados durante la jornada.

La actividad, enmarcada dentro de la línea estratégica Ciudad Conectada y Sostenible del Plan de Desarrollo Distrital Cartagena, Ciudad de Derechos, contó con la participación de Wilmer Iriarte, Secretario de Infraestructur-ma; Tannis Puello, Gerente de Espacio Público y Movilidad; José Ricaurte, Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT y Ercilia Barrios, Gerente de Transcaribe.

Durante el primer momento de la mesa de diálogo, los representantes de las entidades presentaron los avances de su gestión en lo corrido de 2026, destacando las acciones que buscan mejorar las condiciones de movilidad, recuperar espacios para el disfrute colectivo y contribuir a la calidad de vida de los cartageneros.

Infraestructura para mejorar la calidad de vida

Desde la Secretaría de Infraestructura “seguimos impulsando una ciudad más sostenible, conectada y resiliente.

El proyecto Malecón del Mar supera el 70% de avance, el control de inundaciones de Bocagrande y Castillogrande supera el 30%, Vías para la Felicidad, el programa más impactante de Latinoamérica en infraestructura vial, supera el 95%, y la Protección Costera alcanza un 85% en su capacidad de protección. Además, el pasado 30 de septiembre entregamos a la ciudad 82 mil m² de escenarios deportivos y complementarios en el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú”, destacó Wilmer Iriarte, Secretario de Infraestructura.

Recuperación del espacio público para una ciudad más organizada

Cartagena consolida su transformación urbana con hitos históricos en recuperación y gestión del espacio público durante 2026. A corte de 30 de septiembre, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad destaca la aprobación de la Política Pública Distrital de Espacio Público y la ejecución de proyectos estratégicos, sobresaliendo la recuperación de los parques Reloj Floral, Virgencita de Blas de Lezo y Apolo; la intervención con urbanismo táctico y mobiliario infantil de 2,5 km en la ronda hídrica del Canal Chiamaría en El Pozón; y la recuperación y defensa de aproximadamente 7.400 m² en Chambacú tras 55 años de ocupación, que posibilitó la construcción del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú (Fases 1 y 2).

“A través del programa «Yo Me Formalizo con Espacio Público» y el proyecto internacional Mayors Challenge de Bloomberg se beneficiaron a 142 vendedores informales del Centro Histórico y La Popa con el diseño de 8 prototipos de mobiliario urbano y más de $770 millones en capital semilla e incentivos, armonizando la modernización del paisaje con la dignificación laboral”, explicó Tannis Puello, Gerente de Espacio Público y Movilidad.

Seguridad vial: un llamado a proteger la vida

En materia de tránsito y transporte, el DATT hizo énfasis en el fortalecimiento de la seguridad vial y la actualización e implementación del Plan Local de Seguridad Vial.

José Ricaurte, Director del DATT , afirmó que “durante este año se capacitaron y formaron en educación vial más de 3000 actores viales, incluyendo las 98 gestoras capacitadas en educación cultura y seguridad vial, asimismo , se mejoraron cinco puntos críticos de movilidad para optimizar los desplazamientos en la ciudad. Entre las intervenciones realizadas este año se destacan:

Calle de la Medialuna, intervención en la intersección de la calle 30 con carrera 11, el Corredor Histórico, la implementación de cambios viales en la intersección de la calle 30 con avenida Blas de Lezo y Pie de la Popa, donde se hicieron ajustes en el sentido vial en la intersección de la calle 30 con calle 29D y en la intersección de la calle 30 con carrera 19A, en el sector de Puerto Duro a la altura de la India Catalina se habilitó un carril de incorporación para agilizar la salida de vehículos y mejorar la circulación en este punto estratégico de la ciudad”.

Fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo - Transacribe

En cuanto a TransCaribe, el sistema continúa avanzando en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 Cartagena, con acciones orientadas a fortalecer un sistema de transporte masivo confiable, eficiente y sostenible. Entre los principales avances se destaca la implementación de la tarifa diferencial para jóvenes estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, de la cual ya se benefician más de 3.000 usuarios.

Así mismo, 17 nuevos busetones ya se encuentran en operación en rutas alimentadoras y complementarias, mientras que los 38 vehículos restantes, entre articulados, padrones y eléctricos, avanzan en su proceso de recepción y alistamiento para incorporarse al sistema.

En materia de modernización, en agosto entraron en operación los Pagos Abiertos, que permiten a los usuarios pagar sus viajes con tarjetas bancarias VISA débito o crédito en buses y estaciones.

Además, el sistema cuenta con 30 puestos de seguridad que cubren las 18 estaciones, Patio Portal y el edificio administrativo.

TransCaribe también alcanzó el 100 % de cumplimiento de la meta programada para 2026 en la ejecución de seis estrategias de promoción de la cultura ciudadana: TransCaribe Kids, Ella se mueve segura, Un nuevo comienzo, Redes Aliadas, TransCaribe Te Escucha y Atención al Usuario, iniciativas que continuarán fortaleciéndose durante el resto de la vigencia.

Después de las presentaciones institucionales, los asistentes participaron en mesas de diálogo organizadas por grupos de valor, en dónde los ciudadanos compartieron sus experiencias, expusieron necesidades de sus sectores y formularon propuestas relacionadas con la infraestructura, el espacio público, la movilidad y el transporte.

“Vengo del corregimiento de Pasacaballos y me parece que fue un espacio muy importante porque nos permitió conocer las obras, las vías y todo lo relacionado al Plan de Desarrollo, pero además permitió que también escucharan nuestras opiniones sobre los proyectos en aun están en ejecución”, explicó Elaine Sosa, líder comunitaria.

Con este ejercicio, la Administración Distrital promueve el diálogo directo entre las instituciones y la ciudadanía, articulando la presentación de resultados con la escucha de las comunidades.