Los controles, amenazas y celos que precedieron el feminicidio de una mujer de Bolívar en La Modelo

Las amenazas de muerte, la vigilancia constante y el control sobre sus comunicaciones habrían marcado los últimos años de María Hernández Morales, una mujer oriunda de Talaigua Nuevo, Bolívar, que murió durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Bogotá.

El caso ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando María llegó al centro penitenciario para visitar a William Rafael Martínez Alvarino, su compañero sentimental desde hacía cinco años. El encuentro terminó en una agresión que le costó la vida.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría ejercido fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la mujer para limitar su capacidad de defensa. Posteriormente, habría realizado maniobras de estrangulamiento y sofocación que provocaron su muerte.

Pero detrás de ese episodio, los investigadores encontraron antecedentes de violencia psicológica y conductas de control que se habrían prolongado durante más de dos años.

Según el ente acusador, Martínez Alvarino le revisaba el celular, exigía que compartiera la pantalla para verificar sus conversaciones y contactos, y le pedía realizar videollamadas durante las noches o cuando salía de su vivienda. También habría recurrido a insultos, humillaciones y acusaciones constantes de infidelidad.

A esto se sumaban amenazas de quitarle la vida si llegaba a establecer una relación sentimental con otra persona.

Un antecedente de violencia contra otra pareja

Uno de los aspectos más graves del caso es que el señalado ya cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión, impuesta en 2018 por tentativa de feminicidio contra una anterior compañera sentimental. En aquella ocasión, la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante en su vivienda, en Bogotá.

Por el asesinato de María, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado. Martínez Alvarino aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

María era madre de tres niños y había viajado desde Bolívar hasta la capital del país para visitar a su pareja. Su muerte dejó nuevamente en evidencia el peligro de las conductas de control, las amenazas y la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de las relaciones sentimentales.