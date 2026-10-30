Las relaciones públicas dejan de ser un “ampliﬁcador” para liderar el guión creativo de las marcas

La verdad, la transparencia y la sinceridad se posicionan como el nuevo estándar estratégico frente a la publicidad tradicional. En la segunda jornada de +CTG 2026 se presentó Amanda Berenstein, presidenta Omnicom PR México con la conferencia PR: ¿contar la verdad o seguir el guión? se expuso cómo lasrelaciones públicas (PR) y la comunicación estratégica han dejado de ser el último eslabón o “la cereza del pastel” en las campañas para convertirse en el ﬁltro esencial desde la concepción misma de las ideas.

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Tradicionalmente, el área de relaciones públicas era convocada únicamente para ampliﬁcar campañas ya diseñadas por los equipos creativos. Sin embargo, en el escenario de +CTG 2026 se destacó que el nuevo paradigma de la voz corporativa exige que la comunicación estratégica esté presente desde la creación del guión. Su rol actual es validar que cada idea sea relevante, posea sensibilidad local y cultural, y evalúe su impacto real en las distintas audiencias, pasando de la Big Idea a la Whole Idea.

“La publicidad muchas veces es lo que quiere decir la marca, y PR es lo que puede sostener la marca pasandopor verdad, transparencia y sinceridad”, destacóAmanda durante su intervención en la cumbre.

La charla en +CTG 2026 cerró con una triple conclusión para el futuro de la industria comunicacional: sin verdad, el guión no se cree; sin transparencia, la verdad no se puede defender; y sin sinceridad, ninguna marca tiene derecho a contarla. En la comunicación moderna, contar la verdad es el único guión sostenible.

El gaming supera al cine y al streaming, consolidándose como el nuevo entorno donde “la marca es la arena”

En Colombia, 1 de cada 2 personas juega videojuegos, promoviendo un cambio de paradigma en el que la publicidad intrusiva queda obsoleta frente a la integración directa en la experiencia del usuario.

Cartagena de Indias, 29 octubre de 2026. — El gaming se consolida como la vertical de entretenimiento más grande a nivel global, superando en alcance y engagement a industrias tradicionales como el cine y el streaming.Durante la sesión Gaming: plataforma vs. Involucramiento, Miguel Ángel Silva Magallanes, director general de Gaming Partners, expuso el impacto de este ecosistema y cómo está redeﬁniendo la relación entre las marcas y las audiencias.

Elfenómeno tiene una huella relevante a nivel local:en Colombia, 1 de cada 2 personasjuega en el país, y el 52,4 % de los colombianos ha interactuado especíﬁcamente con videojuegos de tipo puzzle.

Más allá de las cifras de alcance, el análisis presentado en +CTG 2026 destacóque la búsqueda de diversión es la motivación esencial que impulsa al jugador.A través del juego, los usuarios ingresan al entorno virtual bajo la premisa de «competir para conectar», lo que les permite construir comunidades activasa largo plazo y conﬁgurar, en la práctica,el verdadero metaversofuncional.

El modelo de monetización surge del cruce entre el entretenimiento y el negocio, el caso de éxito Candy Crush, al jugador se le agotan las vidas o busca obtenerrecompensas especíﬁcas. Es en ese puntoes donde la necesidad del usuario por extender su experiencia de juego conviertela atención directamente en transacción.

En este entorno, la publicidad intrusiva queda completamente obsoleta. Las marcas ya no interrumpen la experiencia del usuario, sino que se integran como el entorno mismo donde sucede lainteracción. Un ejemplode esta evolución es el caso de LittleCaesars en México,que a través de torneos de Fortnite logrócapitalizar audiencias desdela vivencia directa.

El análisis compartido en +CTG 2026 evidencia que el gaming dejó de ser un canal secundario para

convertirse en el espaciocentral de conexióncomunitaria, donde las marcas deben integrarse como parte del terreno de juego para lograr relevancia y conversión.

El entretenimiento y el «showmanship» impulsan más del 88% de la conversión comercial en TikTok

En la segunda jornada de +CTG 2026, Paula Bárcenas, general manager de TikTok para la Región Andina, presentólas claves estratégicas que deben adoptarlas marcas y los creadores de contenido para captar la atención e impulsar la conversión en los entornos digitales actuales.

Durante su intervención, la ejecutiva destacó que el éxito comercial en la plataforma depende de proteger el ﬂujo de entretenimiento del usuario medianteganchos narrativos inmediatos y formatos de alta retención, superando los modelos tradicionales de interrupción publicitaria.

De acuerdo con los datos expuestos por Bárcenas, los contenidos comerciales desarrollados bajo técnicas de entretenimiento y venta tipo espectáculo (showmanship) alcanzan una tasa de conversión superior al 88%. En contraste, los anuncios tradicionales (ads) que no tienen este enfoque experimentan una penalización del 27% en su efectividad de conversión.

Laejecutiva explicó que la ventaefectiva hoy se logra desdela conexión con la audiencia y no desde la irrupción forzada. En ese sentido, puntualizó cómo el espectáculo se integra con el objetivo comercial:

“Las marcas venden a través del ‘sho’ que hacen. Salesmanship. A través de un contenido estamos vendiendo, pero desdeel enamoramiento”, agregó.

Para lograr esa alta retención, se destacaron modelosnarrativos como las novelas episódicas o

«fruti-novelas», formatosque logran retenera los usuarios durante horas, incentivando el consumo recurrente y la ﬁdelización con la historia. Asimismo, Bárcenas hizo un llamado a adaptarse a la personalización de la plataforma y apoyarse en el rol central de quienes generanel contenido.

“El feed de cada persona es un universo completamente diferente. Hay que asumir el riesgo de hacer creatividad diferente, ser tan auténtico como las personasque producen y consumen

contenido para esta red; los creadores en TikTok son el corazón de la misma red", concluyó la General Manager de TikTok para la Región Andina.