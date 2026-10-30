Gran Malecón del Mar en Cartagena, oficialmente abierto para el disfrute de todos

Lo que comenzó como una promesa de campaña del alcalde Dumek Turbay, con relación a una apuesta por recuperar la relación de Cartagena con su mar se convirtió en una realidad. La Alcaldía Mayor de Cartagena, con la honorable presencia del presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, inauguró los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, “el más bello del mundo”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta intervención transformó el borde costero, recuperó el espacio público y abrió nuevas posibilidades para disfrutar la ciudad desde el deporte, la recreación, el bienestar y el turismo.

Esta primera fase conecta Playa Azul en La Boquilla con el Parque Lineal de Crespo, representando una inversión aproximada de $140.000 millones. El nuevo corredor está concebido para integrar la Zona Norte con Crespo, fomentar la movilidad sostenible y ofrecer espacios de calidad para cartageneros y visitantes, en una apuesta por consolidar una ciudad que vuelve su mirada al mar y amplía sus escenarios de encuentro.

La inauguración contó con la participación de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda; y del presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien destacó el desarrollo que ha tenido la ciudad en los últimos años durante la actual administración distrital, y como esta ha logrado impulsar proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo de las ciudades y al fortalecimiento de sus capacidades turísticas.

“Obras como el Gran Malecón del Mar permiten recuperar espacios para la ciudadanía, fortalecer la infraestructura urbana y ampliar las oportunidades para el turismo y la economía local. La articulación institucional es fundamental para que proyectos de esta naturaleza se traduzcan en bienestar, desarrollo y mejores experiencias para quienes viven en Cartagena y quienes la visitan”, sostuvo el presidente Abelardo de la Espriella.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el significado de esta entrega para la transformación urbana de la ciudad.

“Cuando soñé y decidí ser alcalde de Cartagena visioné un proyecto así. Una megaobra inédita que en verdad se convirtiera en un espacio de nivel mundial, aportándole algo nunca antes visto al turismo: nuestro gran motor económico y de empleo. El Gran Malecón del Mar no solo representa modernidad y espacio público de calidad, sino la oportunidad de progreso que nunca antes habían tenido miles de personas, especialmente de La Boquilla”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Hoy pasamos de la promesa a la realidad. El Gran Malecón del Mar representa una nueva manera de relacionarnos con nuestro mar y de recuperar espacios para la gente. Estamos entregando una obra que abre oportunidades para el deporte, la recreación, el turismo y el disfrute de las familias. Queremos que cartageneros y visitantes encuentren aquí un lugar para compartir, vivir nuestra ciudad y sentirse orgullosos de Cartagena”.

Para el alcalde Turbay, el Gran Malecón representa el encuentro de toda la ciudadanía en pleno: “Aquí no solo contamos con un escenario único, el malecón más bello del mundo, que es una alternativa a nuestra oferta patrimonial y colonial, sino que también será el lugar donde se acaba eso de las “dos Cartagenas”; ese discurso inconveniente se acaba con la inclusión de aquí: cartageneros, sus familias, sus niños, de todo tipo y estrato caminando, disfrutando, trotando y compartiendo con los miles de visitantes que aquí llegarán”.

Restaurante La Matrona: un espacio de inclusión, empleo y empoderamiento femenino

Un gran momento del evento fue cuando el presidente Abelardo de La Espriella pudo conocer, junto al alcalde Dumek Turbay, el restaurante étnico “La Matrona”, donde ocho cocineras tradicionales de La Boquilla, en un espacio de inclusión y empleo, ofrecerán platos de la gastronomía caribeña junto a meseras boquilleras.

Con este espacio, ubicado en el primer chiringuito de Playa Azul, no solo se da empleo a mujeres boquilleras, sino que también se rinde homenaje a la comunidad afro que ha preservado los sabores y saberes de la cocina caribeña. “Son mujeres que, de generación en generación, transmiten recetas, tradiciones e historias que siguen vivas en cada plato. Una memoria viva servida a la mesa”, expresó Dumek Turbay.

Un nuevo espacio para vivir, recorrer y disfrutar el mar

Los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar incorporan infraestructura pensada para facilitar el acceso, promover hábitos saludables y mejorar la experiencia de quienes recorran este sector de la ciudad.

Entre los espacios habilitados se encuentran un sendero peatonal, una ciclorruta, tres chiringuitos comerciales, tres módulos de baños públicos y una zona de calistenia. También se dispone de un parque para mascotas y más de 12.500 metros cuadrados de zonas verdes, que contribuyen al mejoramiento paisajístico, la recuperación ambiental y la creación de áreas de sombra y permanencia.

En Playa Azul, el proyecto cuenta con 180 cupos de parqueadero, que facilitarán el acceso y contribuirán a organizar la llegada de los usuarios. La intervención también incluye mobiliario urbano y señalética para orientar los recorridos y favorecer la comodidad y accesibilidad.

Además cuenta con una zona de primeros auxilios para brindar atención básica ante eventuales emergencias.

“Esta entrega amplía las posibilidades de disfrutar Cartagena y fortalece la infraestructura que acompaña nuestra oferta turística. Queremos que el Gran Malecón del Mar sea un espacio en el que residentes y visitantes encuentren orientación, servicios y condiciones adecuadas para vivir una experiencia organizada, accesible y conectada con nuestro entorno natural”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

El Gran Malecón del Mar representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento turístico de Cartagena, diversificar las experiencias que ofrece el destino y conectar el disfrute del paisaje con actividades deportivas, recreativas y comerciales.

Como parte de esta primera fase, la Secretaría de Turismo operará un Centro de Atención al Turista (CAT), donde residentes y visitantes podrán recibir información, orientación y atención turística para conocer y disfrutar los atractivos de la ciudad.

La gerente del Gran Malecón del Mar, Angélica Hernández Walker, resaltó la importancia de poner al servicio de la ciudadanía una infraestructura que integra diferentes usos y servicios.

“Esta primera entrega es el resultado de un proyecto que busca conectar a Cartagena con su mar a través de espacios para caminar, montar bicicleta, hacer deporte, compartir en familia y disfrutar del paisaje. Cada componente responde a la necesidad de ofrecer un corredor organizado, con servicios y condiciones que permitan a las personas apropiarse de este lugar y cuidarlo”, indicó Hernández Walker.

Sistema de vigilancia para garantizar la seguridad de cartageneros y turistas

Gran Malecón del Mar contará con un ecosistema tecnológico para fortalecer la seguridad de residentes y turistas, avanzando así hacia la consolidación de un entorno turístico y recreativo con mejores herramientas para la prevención y la seguridad ciudadana, mediante un sistema integral solicitado por la Secretaría de Turismo y avalado por la Policía Metropolitana de Cartagena.

La solución contempla 25 puntos inteligentes de seguridad, cámaras fijas y móviles con visión nocturna, zoom óptico de hasta 45 aumentos en las cámaras PTZ, sistemas de alertas, botones de pánico conectados con la Policía, iluminación sostenible y parlantes para la difusión de mensajes preventivos e informativos.

El sistema estará integrado a la plataforma de videovigilancia existente y contará con su centro principal de monitoreo y grabación conectada con la sala CAD de la Policía Metropolitana, además de puntos de visualización en el Centro de Atención Turística de Playa Azul y la sala TI2 de Distriseguridad.

La infraestructura prevé grabación en tiempo real y una retención mínima de 90 días, este ecosistema se complementará con el acompañamiento de brigadistas cívicos, quienes orientan y apoyan a los visitantes, fortaleciendo la experiencia de quienes disfrutan de este corredor costero.

El propósito es que cartageneros y turistas encuentren en el Malecón del Mar un espacio con una vista inigualable y condiciones de seguridad fortalecidas mediante tecnología, prevención y acompañamiento humano.

El Gran Malecón del Mar en cifras: un proyecto que transformará la experiencia urbana y turística

La primera fase hace parte de una intervención integral que contempla una infraestructura de mayor alcance para transformar la relación de Cartagena con su borde costero y ampliar las alternativas de recreación, movilidad y turismo.

En su conjunto, el proyecto contempla:

● 5.174 metros lineales de sendero peatonal.

● 3.763 metros lineales de ciclorrutas.

● 1.100 metros lineales de vías de servicio.

● 59.306 metros cuadrados de zonas verdes.

● 14 plazoletas de conexión y articulación.

● 510 cupos de parqueadero, distribuidos entre Playa Azul, Marbella y Cabrero.

● 3.411 metros cuadrados de zonas de aprovechamiento económico.

● Dos Centros de Atención al Turista (CAT).

● Cinco baterías de baños para servicios de playa.

Las proyecciones del proyecto estiman una circulación diaria de alrededor de 25.000 personas. Asimismo, se calcula que, durante un año, el malecón podrá recibir a 169.000 niños entre los 5 y los 14 años, 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años, 19.000 adultos mayores y 89.000 personas con discapacidad. También se proyecta la generación de oportunidades laborales para más de 600 actores de playa.

Recomendaciones de cuidado del Gran Malecón del Mar

La apertura del Gran Malecón del Mar viene acompañada de un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Para conservar este espacio y garantizar una experiencia adecuada para todos, la Alcaldía invita a residentes y visitantes a cumplir las siguientes normas de convivencia:

● Depositar los residuos en las canecas dispuestas en el lugar.

● Llevar a las mascotas con correa y recoger sus desechos.

● Respetar el descanso de los demás y cuidar el mobiliario urbano.

● Utilizar la ciclorruta y conducir las bicicletas con precaución.

● Mantener a los niños acompañados por un adulto.

● Respetar las señales de seguridad en la playa.

Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, circular en vehículos motorizados por los senderos y volar drones. Los daños intencionales a la infraestructura podrán dar lugar a las sanciones correspondientes.

El Distrito invita a cartageneros y visitantes a conocer, disfrutar y apropiarse de este nuevo espacio público, entendiendo que su conservación es una responsabilidad compartida.