Gobernación de Bolívar desplegó organismos de socorro de cuatro municipios para controlar incendio

Una rápida articulación entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena permitió desplegar personal, equipos y vehículos de emergencia para atender el incendio de grandes proporciones que consumió tres locales comerciales en el barrio Providencia, frente a La Plazuela.

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Una vez conocida la emergencia, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dispuso, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, la activación de las capacidades departamentales para apoyar las labores de los organismos de socorro que trabajaban en el lugar.

Al llamado acudieron unidades de los cuerpos de bomberos de Turbaco, Turbana, Santa Rosa y Arjona, que se sumaron a las operaciones de extinción con personal especializado, equipos y el respaldo de varios carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua.

La intervención conjunta permitió establecer una estrategia de ataque desde diferentes frentes, concentrando los esfuerzos en controlar las fuertes llamas, proteger las edificaciones cercanas y evitar que la emergencia alcanzara mayores proporciones.

Gracias al trabajo articulado de los organismos de socorro, el incendio pudo ser controlado sin que se reportaran personas heridas, pese a la magnitud de las llamas y los daños materiales ocasionados en los tres establecimientos comerciales afectados.

La participación de los bomberos de los municipios vecinos fue fundamental para reforzar las capacidades de respuesta en Cartagena, especialmente por la necesidad de contar con suficiente personal y suministro de agua para enfrentar la emergencia.