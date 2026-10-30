Especial de Halloween de La Luciérnaga EN VIVO: siga aquí la transmisión en YouTube

Este viernes 30 de octubre, La Luciérnaga de Caracol Radio trae su tradicional edición especial de Halloween para animar una de las noches más divertidas del año con humor y sátira.

Conéctese al live del especial de Halloween de La Luciérnaga y disfrute de esta celebración junto al equipo del programa:

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