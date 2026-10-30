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30 oct 2026 Actualizado 21:58

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Especial de Halloween de La Luciérnaga EN VIVO: siga aquí la transmisión en YouTube

En esta emisión de Halloween les traemos actualidad, humor e irreverencia a nuestros oyentes para analizar los temas de la agenda nacional.

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Este viernes 30 de octubre, La Luciérnaga de Caracol Radio trae su tradicional edición especial de Halloween para animar una de las noches más divertidas del año con humor y sátira.

Conéctese al live del especial de Halloween de La Luciérnaga y disfrute de esta celebración junto al equipo del programa:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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