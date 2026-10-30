EPA Cartagena realiza mantenimiento en La Bocana y remueve sedimentos

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa desarrollando acciones para la limpieza de canales y la prevención de inundaciones durante la temporada de lluvias. A estas labores se suma la ejecución de la relimpia de mantenimiento de la dársena del sistema Bocana Estabilizadora de Mareas, a través del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena.

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Este sistema de compuertas es fundamental para el intercambio de agua entre la Ciénaga de la Virgen y el mar Caribe, por lo que el mantenimiento de su infraestructura contribuye a conservar las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento.

El objetivo principal de esta intervención es remover aproximadamente 105.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados en la dársena, con el propósito de recuperar la profundidad requerida para la operación del sistema. El proceso contempla varias fases, entre ellas la preparación del área, su señalización, la ubicación de los equipos, la extracción de los sedimentos, el transporte y la disposición del material, así como el seguimiento durante la ejecución de los trabajos.

Para desarrollar estas labores se utiliza una draga de corte y succión, equipo que permite remover los sedimentos acumulados en el fondo de la dársena. Una vez extraído, el material arenoso es conducido mediante tuberías hacia los sectores establecidos para su disposición.

En cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables, los sedimentos extraídos fueron sometidos a estudios fisicoquímicos y biológicos. De acuerdo con los resultados reportados, el material arenoso producto de la relimpia se encuentra dentro de los parámetros evaluados, sin representar un riesgo para la comunidad en las condiciones analizadas.

Durante las labores de extracción también se identifican residuos especiales y desechos sólidos que han sido arrojados, arrastrados o depositados en el entorno, entre ellos llantas y otros elementos ajenos al material arenoso retirado. Esta situación evidencia la importancia de fortalecer las prácticas responsables de disposición de residuos y de evitar que estos lleguen a los canales y cuerpos de agua de la ciudad.

Cabe destacar que el área donde se desarrollan los trabajos es utilizada por pescadores y otras personas que realizan actividades relacionadas con el mar. Por esta razón, desde el componente social del proyecto se hace acompañamiento a los actores presentes en la zona, con el fin de brindar información sobre las actividades, escuchar sus inquietudes y atender las situaciones que puedan presentarse durante la ejecución de las labores.

Desde el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena se reitera el compromiso con la protección de los ecosistemas, el mantenimiento de la infraestructura ambiental y el desarrollo de acciones que contribuyan al adecuado funcionamiento del sistema Bocana Estabilizadora de Mareas.

La Alcaldía de Cartagena y el EPA hacen un llamado a la ciudadanía a disponer adecuadamente sus residuos y a evitar arrojarlos en canales, caños, ciénagas y demás cuerpos de agua. La conservación de estos ecosistemas es una responsabilidad compartida y una acción fundamental para contribuir a la prevención de inundaciones, proteger la biodiversidad y avanzar hacia una Cartagena más sostenible.