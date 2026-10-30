Ejército Nacional ubica y destruye laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en Norosí

La operación fue adelantada con base en información de inteligencia en coordinación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 17. Esta infraestructura estaría vinculada a las actividades ilícitas de la Subestructura Erlín Pino Duarte, perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el procedimiento, las tropas hallaron e intervinieron una estructura construida en madera con cubierta de plástico, en la que albergaban 6 canecas metálicas con capacidad de 55 galones, una pesa romana, 80 kilogramos de cemento, 17 galones de gasolina, 40 kilogramos de sulfato de amonio, 40 litros de ácido sulfúrico, una canaleta de zinc, una prensa, un batidor y 15 arrobas de hoja de coca picada.

Este resultado representa una afectación a las economías ilícitas del Clan del Golfo, al debilitar su infraestructura logística y limitar los procesos de producción de estupefacientes que contribuyen a financiar sus actividades criminales.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares en el sur de Bolívar para contrarrestar las economías ilícitas y contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades.