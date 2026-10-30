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30 oct 2026 Actualizado 03:23

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Cuatro máquinas de bomberos atendieron incendio frente a La Plazuela

Más de 15 unidades fueron necesarias para controlar las llamas

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio estructural en el barrio La Concepción, frente al centro comercial La Plazuela.

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El comandante Ahizar Fuentes Lizcano lideró el Puesto de Comando de Incendios, coordinando las operaciones de respuesta y control de la emergencia.

En el lugar trabajaron cuatro máquinas de bomberos y más de 15 unidades bomberiles para controlar las llamas, que comprometieron una ferretería, un establecimiento de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar. De manera preliminar, también se reportó afectación en parte del tercer piso de una de las estructuras y no hay información sobre lesionados o víctimas fatales.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena continuará informando sobre la evolución de esta emergencia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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