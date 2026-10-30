Cuatro máquinas de bomberos atendieron incendio frente a La Plazuela

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio estructural en el barrio La Concepción, frente al centro comercial La Plazuela.

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El comandante Ahizar Fuentes Lizcano lideró el Puesto de Comando de Incendios, coordinando las operaciones de respuesta y control de la emergencia.

En el lugar trabajaron cuatro máquinas de bomberos y más de 15 unidades bomberiles para controlar las llamas, que comprometieron una ferretería, un establecimiento de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar. De manera preliminar, también se reportó afectación en parte del tercer piso de una de las estructuras y no hay información sobre lesionados o víctimas fatales.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena continuará informando sobre la evolución de esta emergencia.