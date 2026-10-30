Allanamiento en Turbaco permitió incautación de armas, dinero y drones: hay un detenido

Guiados por los drones de alta tecnología de la Policía Nacional, más de 20 uniformados rodearon una vivienda en el barrio El Recreo para hacer efectiva una orden de registro y allanamiento, que les permitió encontrar suficientes elementos materiales probatorios y capturar a alias “El Paisa”.

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Durante el procedimiento, las unidades policiales incautaron dos armas de fuego tipo revólver, 12 cartuchos calibre 38, más de 59 millones de pesos en efectivo y dos drones, elementos que serán objeto de análisis dentro del proceso investigativo.

Algo que llamó la atención de los investigadores fueron los dos drones que se le hallaron dentro de su vivienda; todo parece indicar, de acuerdo con las imágenes que encontraron en las memorias que, usaban estos elementos tecnológicos para vigilar el ingreso de las patrullas de policía o vehículos sospechosos a su zona de injerencia y así evitar ser capturados.

Asimismo, con los drones ejercían supervisión sobre los expendedores de sustancias ilícitas que tenían en las calles.

Las indagaciones también buscan establecer la posible relación del dinero incautado con rentas criminales derivadas del tráfico local de estupefacientes y con presuntas actividades de gota a gota.

Las investigaciones buscan determinar, además, la posible conexión de estos elementos con el grupo de delincuencia común organizado conocido como “Salsas Mexicanas”, así como establecer el alcance de las presuntas actividades ilícitas y la participación de otras personas.

El capturado, de 61 años, y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán las actuaciones judiciales correspondientes.