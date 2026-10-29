Unicartagena crea aplicativo de orientación psicológica permanente

En el marco del seguimiento al Proyecto Equilibrio, la estrategia institucional de Unicartagena para el fortalecimiento socioemocional para la permanencia e inclusión estudiantil, la institución presentó el Aplicativo de Asesoría y Consultoría Psicológica Virtual, una iniciativa orientada a fortalecer las estrategias de apoyo en salud mental y bienestar emocional de la comunidad estudiantil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta herramienta tecnológica fue diseñada para los estudiantes, con el propósito de facilitar la orientación psicológica inicial, identificar posibles necesidades de apoyo y favorecer la identificación oportuna de situaciones que requieran acompañamiento por parte del equipo de Psicología.

Durante el encuentro con representantes del Ministerio de Educación Nacional, miembros de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario socializó esta apuesta desarrollada en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones. Su propósito es promover el bienestar emocional, fortalecer las capacidades institucionales de acompañamiento y contribuir a la continuidad de las trayectorias académicas.Una estrategia integral para el cuidado de la salud mental

Durante la jornada se expusieron los avances de los cuatro componentes de la estrategia: el Diplomado en Gestión Integral del Acompañamiento Estudiantil y Uso de las TIC, dirigido a tutores y monitores; una campaña de sensibilización sobre salud mental, inclusión y competencias socioemocionales; la adecuación de seis salas de asesoría y consultoría psicológica virtual en los centros tutoriales de Bolívar y Córdoba; y el desarrollo del aplicativo Equilibrio.

Este último fue uno de los puntos centrales de la presentación. Según explicó Amaury Cabarcas Álvarez, docente de la Facultad de Ingeniería y líder del equipo desarrollador, la herramienta estará dirigida a estudiantes matriculados en la Universidad de Cartagena y podrá utilizarse desde computadores y dispositivos móviles. A través de cuestionarios interactivos, ofrecerá orientación inicial en temas como ansiedad, depresión, orientación sexual y orientación vocacional, y posteriormente generará alertas al equipo de psicología de la institución de acuerdo con el nivel de atención requerido para que el estudiante reciba la atención y el seguimiento necesario

El desarrollo del aplicativo cuenta con la participación de profesionales de psicología de Bienestar Universitario, quienes aportaron sus conocimientos en la construcción de los cuestionarios, las rutas de orientación y las recomendaciones. La herramienta busca facilitar el primer acercamiento de los estudiantes a los servicios institucionales, sin sustituir la atención psicológica profesional.

Javier Ojea Fajardo, director del Centro de Bienestar Estudiantil y Laboral, destacó la importancia de articular las herramientas tecnológicas con la formación de los actores universitarios y el fortalecimiento de los espacios de atención para acercar los servicios de bienestar a la comunidad estudiantil. Además, destacó el aporte de la estrategia al fortalecimiento de los factores protectores de la salud mental y al acompañamiento de los estudiantes frente a dificultades emocionales, personales y académicas.

Desde el Ministerio de Educación Nacional, Xiomara Garay, coordinadora académica del componente de permanencia, resaltó la pertinencia de la iniciativa para identificar tempranamente situaciones que pueden afectar la continuidad académica, así como su enfoque regional, orientado a reducir las barreras geográficas de acceso a la atención psicológica.

Con esta iniciativa, la Universidad de Cartagena avanza en la consolidación de una atención integral que articula prevención, inclusión, innovación tecnológica y acompañamiento psicosocial, con el propósito de favorecer el bienestar y la permanencia de sus estudiantes en la educación superior.