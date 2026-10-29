Santa Catalina- Bolívar dio a conocer su programación de fiestas 2026

El municipio de Santa Catalina se prepara para vivir sus fiestas 2026 con una programación que tiene como protagonistas el folclor, las tradiciones ancestrales, la gastronomía y las expresiones artísticas que hacen parte de su identidad cultural.

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Este año, la apuesta es fortalecer el turismo cultural y visibilizar las costumbres que distinguen al municipio, a través de una agenda que reunirá a propios y visitantes en torno a la música, la danza, los sabores tradicionales y las manifestaciones populares.

La programación comenzará el 30 de octubre con la imposición de bandas de las capitanas locales de los barrios: 21 de Mayo, Villa Rosita, 9 de febrero y el corregimiento de Loma de Arena, así como de las participantes del Reinado Intermunicipal de la Almojábana, que contará con delegaciones de Santa Rosa, Clemencia, Santa Catalina, Cartagena, Turbaco, Turbana, Arjona y Arroyo de Piedra.

Este reinado celebrará su primera versión en honor a la almojábana, uno de los productos tradicionales de la gastronomía catanera, con el propósito de promover este manjar como símbolo de identidad, tradición y orgullo local.

Ángeles Somos y el Festival del Sancocho Catanero

El 1 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en la calle Larga, se vivirá la tradicional celebración de Ángeles Somos, que este año tendrá como novedad la primera versión del Festival del Sancocho Catanero.

La jornada reunirá a la comunidad alrededor de esta tradición, con una muestra gastronómica que busca exaltar los sabores propios de la región. La programación también contará con DJ invitados y presentaciones musicales, en un espacio pensado para compartir en familia y promover las costumbres del municipio.

Los niños y las tradiciones populares, protagonistas de las fiestas

Los cabildos infantiles también tendrán un espacio especial dentro de la programación, con el propósito de promover entre las nuevas generaciones el conocimiento, la apropiación y la continuidad de las manifestaciones culturales que identifican a Santa Catalina.

De igual manera, el 7 de noviembre se realizará un homenaje a Carlina Coneo Franco, reconocida por ser la iniciadora de las Diosas, en una jornada que reunirá a sus protagonistas y a 12 delegaciones provenientes de diferentes municipios.

El encuentro contará con representaciones artísticas y un desfile de comparsas que exaltará el talento, la creatividad y la diversidad cultural de los participantes. Durante la actividad se premiarán los tres primeros lugares, como reconocimiento al trabajo artístico y al aporte de las agrupaciones a la preservación de las tradiciones.

Ese mismo día, en horas de la tarde, se llevará a cabo una carrera por las calles de Santa Catalina, organizada por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación.

La cultura picotera tendrá su gran encuentro

El 8 de noviembre, la música y la cultura picotera serán protagonistas con un encuentro que reunirá a exponentes de los sonidos populares del municipio.

La jornada rendirá homenaje a esta expresión cultural, reconocida por su capacidad de convocar a las comunidades y por su importancia dentro de la identidad musical de la región.

Entre los picós y exponentes anunciados se encuentran La Locura, La Innovación, La Fórmula, El Invasor, El Diony, Maxi DJ, El Melkys y El Consil, entre otros invitados.

El Bando 2026 cerrará la programación festiva

La agenda culminará el 15 de noviembre con el tradicional Bando 2026, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad, que reunirá música, alegría y expresiones populares para cerrar esta temporada de fiestas.

Con esta programación, Santa Catalina reafirma su compromiso con la protección de sus tradiciones, el fortalecimiento de su identidad cultural y la promoción de sus atractivos turísticos.

La invitación es a que propios y visitantes se sumen a esta celebración y descubran en Santa Catalina un territorio de historia, sabor, música y tradición, donde la cultura se convierte en un motor para el encuentro comunitario y el desarrollo turístico.